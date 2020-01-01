Uczniowie tarnogórskiej szkoły podstawowej włączyli się w kampanię „Pamiętajmy o poległych funkcjonariuszach” Powrót Drukuj Mł. insp. Sławomir Fendler – Naczelnik Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach wraz z Grzegorzem Grześkowiakiem – Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach aktywnie włączyli się w międzynarodową kampanię pn. „Pamiętajmy o poległych funkcjonariuszach”, realizowaną z inicjatywy Interpolu. W dniu 12 marca 2026 roku, za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, zorganizowano spotkanie z uczniami klasy VII Szkoły Podstawowej w Tarnowskich Górach.

Grzegorz Grześkowiak oprowadził młodzież wraz z opiekunami po Izbie Pamięci znajdującej się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która upamiętnia śląskich policjantów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Dzięki temu uczniowie mogli lepiej poznać historię oraz tradycje Polskiej Policji. Następnie uczestnicy udali się w miejsce Pamięci Narodowej, gdzie przed Grobem Policjanta Polskiego zapalono znicze, oddając hołd poległym funkcjonariuszom.



Zgodnie z przygotowanym programem młodzież miała również okazję zapoznać się ze specyfiką służby policjantów Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej, a także funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Podczas spotkania zaprezentowano sprzęt wykorzystywany w służbie, a policjanci przeprowadzili prelekcje dla uczniów. Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia pomieszczeń Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.



Spotkanie było wyjątkową okazją do godnego uczczenia pamięci poległych funkcjonariuszy oraz przybliżenia młodzieży realiów policyjnej służby. Jak podkreślali uczestnicy, wydarzenie to na długo pozostanie w ich pamięci. Niewykluczone, że zdobyta wiedza i doświadczenia staną się dla młodych ludzi inspiracją do wyboru w przyszłości drogi zawodowej związanej ze służbą publiczną.