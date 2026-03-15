Dzięki czujności świadka policjanci uratowali psa zamkniętego w samochodzie Data publikacji 15.03.2026 Powrót Drukuj Po raz kolejny jastrzębscy mundurowi udowodnili, że można na nich liczyć w każdej sytuacji. Czasem z pozoru niewielka sprawa, ma ogromne znaczenie. Udzielona przez policjantów pomoc kobiecie, która zauważyła psa w zamkniętym pojeździe, spotkała się z jej wdzięcznością wyrażoną w skierowanych do komendy słowach uznania.

6 marca jastrzębscy mundurowi zostali skierowani na jedną z ulic w centrum miasta, gdzie Jastrzębianka, w zamkniętym samochodzie zauważyła pieska, który ma się tam znajdować od około 4 godzin.

Policjanci na miejscu potwierdzili fakt obecności w samochodzie psa. Samochód był zamknięty, szyby pojazdu zaparowane, a piesek nie miał dostępu do wody.

Mundurowi rozpoczęli czynnośc mające ustalić właściciela pojazdu, który jak się okazało, pochodził z wypożyczalni. Po kilki minutach, dotarli do jego użytkownika. Mężczyzna pojawił się przy pojeździe i otworzył drzwi. Przyznał się, że zapomniał o swoim pupilu, gdyż był po nocce.



Na szczęście psu nic się nie stało, jednak gdyby nie zgłoszenie świadka, historia mogłaby mieć przykre zakończenie.

Wdzięczna Jastrzębianka, która zauważyła pieska w pojeździe, umieściła w Internecie podziękowania dla mundurowych: „Chciałabym bardzo podziękować dwóm funkcjonariuszom Policji z Jastrzębia-Zdroju za dzisiejszą błyskawiczną interwencję na ulicy Wrocławskiej. Po zaparkowaniu samochodu usłyszałam szczekanie psa zamkniętego w bagażniku auta. Zaniepokojona zadzwoniłam na Policję i ku mojemu zaskoczeniu patrol pojawił się dosłownie w kilka minut. Funkcjonariusze od razu zajęli się sprawą i zaczęli ustalać właściciela pojazdu, aby jak najszybciej pomóc zwierzakowi.

Chciałabym szczególnie podkreślić ich spokój, profesjonalizm i zaangażowanie. Jeden z tych policjantów już wcześniej brał udział w interwencji, podczas której również ratowany był pies – dlatego tym bardziej widać, że los zwierząt naprawdę nie jest im obojętny. Dziękuję obu funkcjonariuszom za szybkie działanie, empatię i ludzkie podejście.

Dobrze wiedzieć, ze w naszym mieście są osoby w mundurach, które reagują i pomagają wtedy, gdy ktoś sam nie może się obronić".

Słowa podziękowania od mieszkańców mają dla policjantów ogromne znaczenie, takie gesty utwierdzają ich w przekonaniu, że warto pomagać, niezależnie od skali problemu.

Jastrzębscy policjanci także pragną wyrazić uznanie dla postawy mieszkanki miasta, która zgłosiła interwencję i nie pozostała obojętna na los zwierzęcia.

Taka empatia i troska doskonale wpisują się w założenia kampanii śląskiej Policji - "Widzisz-Reaguj!".