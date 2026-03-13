Myszkowscy policjanci odebrali zaniedbane psy Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z komendy w Myszkowie prowadzą postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Wspólnie z inspektorami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz pracownikami gminy przeprowadzili interwencje, podczas których odebrano łącznie pięć skrajnie zaniedbanych i wychudzonych psów. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia.

Do pierwszej interwencji doszło w poniedziałek 9 marca na terenie gminy Poraj. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie otrzymali informację o niewłaściwych warunkach, w jakich przebywają psy na jednej z prywatnych posesji. Na miejscu funkcjonariusze natnkęli się na zewnętrzny kojec, w którym znajdował się pies bez dostępu do świeżej wody i pożywienia. Buda znajdująca się w kojcu były prowizoryczna i nieocieplona, a podłoże, po którym poruszało się zwierzę, było zanieczyszczone odchodami. Drugi pies przebywał nieco dalej i był przywiązany na łańcuchu. Zwierzę również nie miało zapewnionego dostępu do świeżej wody ani pożywienia, a jego obroża nie była dostosowana do wielkości psa, co mogło powodować dodatkowy dyskomfort i cierpienie.

Kolejna interwencja miała miejsce dzień później na terenie gminy Żarki. W związku z otrzymaną informacją, policjanci przeprowadzili kontrolę budynku znajdującego się na prywatnej posesji. Przez jedno z okien zauważyli trzy wychudzone i skrajnie zaniedbane psy. Po wejściu do środka nie znaleźli żadnej miski z wodą, jak również z karmą. W jednym w pomieszczeń znajdował się karton, który był pogryziony przez psy, co może świadczyć o jego stopniowym zjadaniu z uwagi na brak pożywienia. Wewnątrz panował skrajny bałagan – znajdowały się tam porozrzucane śmieci oraz liczne odchody zwierzęce, które najprawdopodobniej zalegały tam od dłuższego czasu. Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdzając, że psy są zaniedbane oraz wychudzone i nie mogą pozostawać w takich warunkach, podjął decyzję o ich natychmiastowym odebraniu.

Policjanci prowadzą obecnie postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.

Przypominamy, że zwierzę nie jest rzeczą. Decydując się na posiadanie psa lub innego zwierzaka, bierzemy pełną odpowiedzialność za jego życie, zdrowie i właściwe warunki bytowe.

