Odkrycie zwłok zaginionego obywatela Polski w Wielkiej Brytanii. Efekt międzynarodowej współpracy Policji Data publikacji 06.03.2026 Powrót Drukuj Po wieloletnich działaniach operacyjnych policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, oficera łącznikowego polskiej Policji oraz współpracy z organami ścigania Wielkiej Brytanii, śledczy odnaleźli zwłoki zaginionego obywatela Polski. Mężczyzna padł ofiarą zabójstwa na terenie Wielkiej Brytanii w 2021 roku. Od tego czasu organy ścigania zatrzymały osoby zamieszane w tę zbrodnię i zakończyły już ostatnią ekstradycję do Polski - 36-latka, który odpowie za zabójstwo.

W październiku 2022 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w trakcie prowadzonych czynności przy współpracy z brytyjskimi organami ścigania ustalili, że w listopadzie 2021 roku w miejscowości Slough w Wielkiej Brytanii mogło dojść do zabójstwa zaginionego obywatela Polski – 57-letniego mieszkańca Grudziądza.

O sprawie informowaliśmy w komunikacie - Śląscy policjanci wyjaśnili zagadkę tajemniczego zaginięcia Polaka w Wielkiej Brytanii. Pod koniec grudnia 2021 roku do brytyjskich służb wpłynęła informacja o zaginięciu 57-letniego Polaka, który od sześciu lat mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenie pochodziło od rodziny mieszkającej w Polsce, która dotychczas utrzymywała z nim stały kontakt. Zaniepokoiło ich, że od dłuższego czasu mężczyzna miał wyłączony telefon i nie odpowiadał na próby komunikacji z nim. Za wyjaśnienie okoliczności zaginięcia odpowiadali funkcjonariusze z Thames Valley Police. Pomimo kilku miesięcy poszukiwań, nie udało się ustalić miejsca pobytu zaginionego.

Pod koniec 2022 roku śledczy z Thames Valley poinformowali policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, że poszukiwany Polak mógł paść ofiarą zabójstwa, a osoby mogące mieć związek ze sprawą opuściły już terytorium Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie wracając na Śląsk. W toku dalszych czynności wytypowano osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. Zgromadzony materiał dowodowy przekazano do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.

12 stycznia 2023 roku, podczas prowadzonego postępowania, zatrzymano 25-letnią Kamilę W. oraz 33-letniego Adriana N. - mieszkańców Bielska-Białej. Podczas przesłuchań przyznali oni, że byli świadkami zdarzenia, do którego doszło na terenie Wielkiej Brytanii, jednak nie powiadomili żadnych służb o popełnionej zbrodni, nie udzielili pomocy pokrzywdzonemu oraz utrudniali postępowanie poprzez wprowadzanie organów ścigania w błąd. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oboje zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymani wskazali osoby odpowiedzialne za popełnienie zabójstwa.

W związku z międzynarodowym charakterem sprawy, 10 sierpnia 2023 roku Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej zawarł z Zastępcą Prokuratora Naczelnego Zjednoczonego Królestwa, umowę o powołaniu Wspólnego Zespołu Śledczego - JIT. W jego skład weszli: prokurator z Koronnej Służby Prokuratorskiej Wielkiej Brytanii, funkcjonariusze Policji Thames Valley, prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – w tym Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Radosław Kacprzak, a ówczesny Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach oraz prokurator łącznikowy reprezentujący Zjednoczone Królestwo w Eurojust, jak również polski przedstawiciel krajowy Eurojust.

Celem zespołu było ułatwienie współpracy międzynarodowej w zakresie dochodzenia i ścigania przestępstwa popełnionego na terenie Zjednoczonego Królestwa – dotyczącego zaginięcia i podejrzewanej śmierci 57-latka – oraz wsparcie śledztwa prowadzonego w Polsce przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach w sprawie zabójstwa obywatela Polski.



Zgromadzony materiał dowodowy, przy współpracy z oficerem łącznikowym polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, został przekazany stronie brytyjskiej. W efekcie w 2023 roku w Londynie zatrzymano 28-letniego Adriana P. - zamieszkałego w Bielsku-Białej oraz 36-letniego Tomasza W. - zamieszkałego w Grudziądzu, podejrzanego o zabójstwo 57-latka oraz ukrycie jego zwłok.



Po ponad roku od zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Kamili W. oraz Adriana N., prokurator zmienił środek zapobiegawczy na wolnościowy w postaci dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Podczas międzynarodowej współpracy Policji, śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zostali skierowani do Londynu, gdzie wspólnie z policją Thames Valley na początku lutego odnaleźli w terenie leśnym walizkę ze zwłokami. Przeprowadzona sekcja zwłok z udziałem polskiego prokuratora na terenie Wielkiej Brytanii oraz badania DNA potwierdziły, że było to ciało zaginionego 57-latka.

W styczniu 2026 roku Adrian P. został przekazany przez stronę brytyjską do Polski. 26 stycznia 2026 roku prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przedstawił mu zarzuty pobicia oraz utrudniania postępowania w związku z ukryciem zwłok pokrzywdzonego i zacieraniem śladów przestępstwa.



Drugi z podejrzanych - Tomasz W. - decyzją strony brytyjskiej został 26 lutego 2026 roku przekazany do Rzeczypospolitej Polskiej w konwoju o wzmocnionym zabezpieczeniu. Następnie 3 marca 2026 roku prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przedstawił mu zarzut zabójstwa.

Mężczyźni są nadal tymczasowo aresztowani. Tomaszowi W., za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia, natomiast Adrianowi P., za pobicie oraz utrudniania postępowania i zacierania śladów przestępstwa, grozi do 8 lat więzienia.