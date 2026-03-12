Agresywne rodzeństwo odpowie za atak na policjantów Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj Świętochłowiccy policjanci zatrzymali 19-letnią kobietę oraz jej 17-letniego brata, którzy podczas interwencji znieważyli oraz naruszyli nietykalność cielesną policjantów. Kobieta w trakcie czynności ugryzła jednego z policjantów w palec, a jej brat zaatakował mundurowych. Dodatkowo 17-latek posiadał przy sobie narkotyki.

Do zdarzenia doszło 10 marca podczas wieczornego patrolu. Policjanci zauważyli kobietę, która przebiegała przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Na widok radiowozu natychmiast podjęła próbę ucieczki. Mundurowi zatrzymali ją po krótkim pościgu. 19-latka była wyraźnie pobudzona.

Podczas legitymowania odmawiała podania swoich danych osobowych, zachowywała się agresywnie i kierowała pod adresem policjantów wulgarne słowa. W trakcie interwencji na miejscu pojawił się młody mężczyzna, który przedstawił się jako brat kobiety.

19-latka stawała się coraz bardziej agresywna i nie stosowała się do wydawanych poleceń. W pewnym momencie, podczas umieszczenia kobiety w radiowozie, ugryzła policjanta w palec. W tym czasie jej brat chcąc uwolnić siostrę, złapał i szarpnął policjanta za mundur czym naruszył jego nietykalność cielesną.

Oboje zostali zatrzymani. W trakcie dalszych czynności okazało się również, że 17-latek posiada przy sobie środki odurzające w postaci marihuany.

Rodzeństwo odpowie za znieważenie oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 17-latek odpowie za posiadanie narkotyków.