Fałszywa tożsamość nie pomogła. Po 9 latach ukrywania się poszukiwany trafił do więzienia Data publikacji 11.03.2026 Powrót Drukuj Po blisko dziewięciu latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości w ręce policjantów wpadł 48-letni mężczyzna poszukiwany listami gończymi. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjantów z zespołu poszukiwań jaworznickiej komendy mężczyzna został namierzony i zatrzymany na terenie Będzina. Poszukiwany przez lata zmieniał miejsca pobytu, wyjeżdżał za granicę i posługiwał się sfałszowanymi dokumentami, jednak ostatecznie nie uniknął odpowiedzialności.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie od dłuższego czasu prowadzili intensywne czynności operacyjne dotyczące mężczyzny, który od wielu lat ukrywał się przed organami ścigania. Był on poszukiwany na podstawie listów gończych oraz zarządzeń o ustaleniu miejsca pobytu do odbycia kary ponad 4 lat pozbawienia wolności za liczne kradzieże i kradzieże z włamaniem.



8 marca br. policjanci uzyskali informację, że poszukiwany może przebywać na terenie Polski i prawdopodobnie posługuje się sfałszowanym dokumentem tożsamości. W toku dalszych ustaleń mundurowi wytypowali adres w Rudzie Śląskiej, gdzie mężczyzna mógł przebywać. Policjanci prowadzili obserwację, a następnie ruszyli za pojazdem do którego wsiadł poszukiwany 48-latek. Trasa przejazdu prowadziła przez Bytom, następnie w kierunku Czeladzi aż do Będzina, gdzie przy wsparciu kolejnego patrolu policjanci zatrzymali pojazd do kontroli.

W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. Jeden z nich legitymował się rumuńskim dokumentem tożsamości. Podczas legitymowania podawał inne dane osobowe, unikając wskazania dokładnej daty urodzenia. Dodatkowo stan okazanego dokumentu wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy co do jego autentyczności. Aby szybko i jednoznacznie ustalić tożsamość mężczyzny, policjanci zdecydowali o sprawdzeniu go w policyjnych bazach przy użyciu daktyloskopii. Wynik był jednoznaczny – zatrzymany to osoba poszukiwana od 9 lat.

48-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji w Jaworznie, gdzie przyznał się do swojej prawdziwej tożsamości. Po wykonaniu niezbędnych czynności został doprowadzony do Zakładu Karnego w Wojkowicach, gdzie odbędzie karę pozbawienia wolności.

Ta sprawa pokazuje, że nawet wieloletnie ukrywanie się, wyjazdy zagraniczne czy posługiwanie się fałszywymi dokumentami nie gwarantują uniknięcia odpowiedzialności. Determinacja policjantów sprawia, że osoby poszukiwane trafiają przed wymiar sprawiedliwości.