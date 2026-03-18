Policjanci odzyskali obraz utracony w czasie II wojny światowej Data publikacji 18.03.2026 Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odzyskali obraz autorstwa Feliksa Michała Wygrzywalskiego, który od lat figurował w rejestrze dzieł utraconych prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieło zniknęło w 1944 roku z prywatnej kolekcji w Warszawie. Odzyskany obraz został zabezpieczony podczas działań przeprowadzonych na terenie Katowic.

Sprawa rozpoczęła się od ustaleń operacyjnych prowadzonych przez śląskich kryminalnych, wspieranych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Krakowie. W toku tych czynności mundurowi ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie Katowic może znajdować się dzieło Feliksa Michała Wygrzywalskiego „Dzieci nad wodą”.

Zebrane informacje pozwoliły wszcząć postępowanie w sprawie paserstwa tego obrazu, który od lat znajdował się w rejestrze utraconych dóbr kultury. Dzieło zostało utracone w 1944 roku z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie.

Policjanci ustalili miejsce, w którym może znajdować się obraz. W grudniu zeszłego roku przeprowadzili działania na terenie Katowic, podczas których odnaleźli i zabezpieczyli poszukiwane dzieło sztuki. Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz, wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia ani okoliczności, w jakich dzieło znalazło się w posiadaniu jego rodziny.

Czynności przeprowadzono z udziałem ekspertów z Muzeum Śląskiego w Katowicach, którzy pomogli w identyfikacji obrazu, sporządzili szczegółowy opis jego stanu oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Po zakończeniu działań obraz został odpowiednio zabezpieczony i przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Opinia biegłego z zakresu historii sztuki potwierdziła, że odnalezione dzieło jest oryginalnym obrazem Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Jego wartość oszacowano na około 25 tysięcy złotych.

Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ma na celu wyjaśnienie okoliczności odnalezienia obrazu na terenie Katowic. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe. Śledczy rozstrzygną również o dalszym losie zabezpieczonego dzieła.