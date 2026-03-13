Wprowadzali do obrotu narkotyki - zostali zatrzymani Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali kolejne osoby związane z działalnością grupy przestępczej zajmującej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu substancji zabronionych. Podczas realizacji zatrzymano 4 osoby. Zatrzymanym grozi teraz kara do 15 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału d/s Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, od 2023 roku pracują nad sprawą dotyczącą działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się produkcją i sprzedażą narkotyków. Członkowie grupy w latach 2019-2020 wytwarzali i wprowadzali do obrotu narkotyki, m.in. marihuanę, amfetaminę czy mefedron, w ilościach sięgających kilkuset kilogramów. Dotychczas w tej sprawie śledczy zabezpieczyli 100 kg narkotyków i ujawnili kilka miejsc ich produkcji. Zarzuty usłyszało już 41 osób, z czego 23 zostały postawione w stan oskarżenia.

O poprzednich sukcesach śląskich policjantów w walce z tą grupą przestępczą pisaliśmy już w poprzednich komunikatach:

W miniony poniedziałek policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców z KWP w Katowicach, wspierani przez mundurowych z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydział d/w z Korupcją KWP w Katowicach oraz z KMP w Rybniku przeprowadzili w tej sprawie kolejną realizację.

Na terenie kilku miast województwa śląskiego śledczy zatrzymali 4 osoby związane z tą grupą. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego, mężczyźni w wieku 28, 32, 42, 50 lat.

W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli gotówkę w łącznej kwocie prawie 56 tys. zł oraz narkotyki.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Podejrzani w latach 2019-2020, na terenie kilku miast woj. śląskiego uczestniczyli w obrocie ponad 100 kg amfetaminy, 20 kg mefedronu, czy 60 kg marihuany. Z przestępczego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Wszystkich zatrzymani objęto środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wobec dwóch z nich prokurator orzekł również poręczenie majątkowe.

Za popełnione przestępstwa sprawcom grozi do 15 lat więzienia.