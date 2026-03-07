Za nami już VIII edycja Kobiecej Energii w Policji Data publikacji 07.03.2026 Powrót Drukuj Ponad 370 policjantek oraz pracownic śląskiej Policji spotkało się w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, by wziąć udział w VIII edycji wydarzenia „Kobieca energia w Policji”. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem "Siła nawyków - czy małe kroki zmieniają życie kobiety?" i jak zawsze łączyło inspirujące prelekcje, praktyczne warsztaty oraz muzyczną rozrywkę.

Wydarzenie dedykowane było policjantkom oraz pracownicom cywilnym śląskiej Policji. Tegoroczna - VIII edycja - przebiegła pod hasłem „Siła nawyków - czy małe kroki zmieniają życie kobiety?".

W tym roku została skupiona uwaga na sile nawyków, ich wpływie na życie kobiet i sposobach na wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu coachingu, trenerzy umiejętności komunikacyjnych, a także eksperci z tematyki zdrowia psychicznego. Uroczystego otwarcia dokonał kom. Marek Jon z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, który wprowadził uczestniczki w tematykę spotkania, podkreślając znaczenie kobiet w codziennym funkcjonowaniu formacji oraz życząc wszystkim inspirujących chwil.

Wyjątkowa inicjatywa wydarzeń pod nazwą "Kobieca Energia", została zapoczątkowana przed laty przez insp. dr Gabrielę Sochę - ówczesną naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a obecnie Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, która w 2016 roku rozpoczęła ten projekt, łączący w szczególny sposób panie pracujące w naszym garnizonie. Wydarzenie nadal jest kontynuowane przez obecne kierownictwo wydziału. Tegoroczną edycję koordynowała nadkom . Karolina Szlęzak, Zastępca Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, która osobiście nadzorowała przebieg spotkania i dziękowała prelegentkom za wspaniałe wykłady i występy artystyczne.

W części merytorycznej głos zabrały zaproszone prelegentki: dr hab. Alicja Gałązka, Julita Kempa, Magdalena Kozłowska, Ewelina Kościelny oraz Monika Kruk. Poruszyły one tematy związane z szeroko pojętym zdrowym stylem życia – od dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, poprzez budowanie wartościowych relacji, aż po rozwój osobisty i realizowanie pasji. Podzieliły się one również wiedzą na temat m.in. : mechanizmów tworzenia i utrwalania nawyków: jak kobiecy mózg reaguje na nawyki i jak można to pozytywnie wykorzystać, wpływ nawyków na emocje i relacje: jak codzienne nawyki wpływają na samopoczucie i interakcje z innymi oraz długofalowych zmian w życiu: jak małe, systematyczne kroki prowadzą do znaczących transformacji.

Podczas wydarzenia, organizowanego przez Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nie zabrakło również części artystycznej. Spotkanie uświetnił występ wokalistki Justyny Hubczyk-Piechoty oraz muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy grając znane "kobiece" utwory, stworzyli relaksującą i radosną atmosferę. Panie mogły również zobaczyć występ artystyczny zespołu akrobatycznego - Sokolnia, który zaskoczył zgromadzone na sali panie niezwykle popisowym show.

Na panie czekały także liczne atrakcje i niespodzianki. Uczestniczki opuszczały rotundę w świetnych nastrojach – pełne pozytywnej energii i inspiracji, które z pewnością zostaną z nimi na długo.