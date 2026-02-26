Tymczasowy areszt za uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Raciborscy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę w związku ze sprawą śmierci 42-letniego mieszkańca Raciborza. Do zdarzenia doszło w pustostanie przy ulicy Nowomiejskiej. Decyzją sądu mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W nocy z niedzieli na poniedziałek dyżurny raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie od świadków, że w jednym z pustostanów leży mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie, a ratownicy potwierdzili zgon 42-letniego mieszkańca Raciborza.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali dwie osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. Nad ranem mundurowi zatrzymali również 30-letniego mężczyznę. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że między tymi osobami doszło do awantury, podczas której 30-latek zaatakował 42-latka. W trakcie zajścia sięgnął także po nóż i zranił go. Pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził ostatecznie do jego śmierci.

Zatrzymany usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za to przestępstwo grozi mu kara do 20 lat więzienia.

