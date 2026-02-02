Groził swojej znajomej. Został zatrzymany Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału prewencji tarnogórskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który groził swojej znajomej, a także oblał jej okno łatwopalną substancją i podpalił. Po nocy w policyjnej celi usłyszał zarzuty i na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany. Teraz grozić mu może do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 26 stycznia br. po godzinie 21.00 na terenie Tarnowskich Gór. Na miejscu pożar opanowali strażacy, a mundurowi w rozmowie ze zgłaszającą ustalili, że jej znajomy groził jej pozbawieniem życia i zdrowia, a potem oblał jej okno łatwopalną substancją, podpalił i uciekł.



Następnego dnia policjanci z wydziału prewencji zatrzymali sprawcę tego zdarzenia. Był nim 33-letni Tarnogórzanin, który trafił do policyjnej celi. W ubiegły czwartek usłyszał on zarzuty zniszczenia mienia i kierowania gróźb karalnych.

W ubiegły piątek, na wniosek policjantów i prokuratora, został przez sąd tymczasowo aresztowany. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje wymiar sprawiedliwości, który może wymierzyć mu karę nawet do 5 lat więzienia.