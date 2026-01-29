Skrajnie niebezpieczne zachowanie młodego kierowcy zarejestrowane kamerką samochodową - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Skrajnie niebezpieczne zachowanie młodego kierowcy zarejestrowane kamerką samochodową

Data publikacji 29.01.2026
Wodzisławska jednostka otrzymała nagranie, na którym kierujący Peugeotem w brawurowy i wyjątkowo niebezpieczny sposób pokonuje skrzyżowanie. Policjanci szybko ustalili kierowcę i ukarali go mandatem. Przypominamy, że ryzykowne zachowanie za kierownicą zawsze spotyka się z natychmiastową reakcją stróżów prawa, dla których bezpieczeństwo na drogach jest jednym z priorytetów.

Do wodzisławskiej jednostki Policji wpłynęło nagranie z kamerki samochodowej, na którym zostało zarejestrowane niebezpieczne zachowanie kierującego samochodem osobowym. Do niebezpiecznej sytuacji doszło 20 stycznia wieczorem na skrzyżowaniu ulic Jastrzębskiej i Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim. Policjanci dokładnie przeanalizowali nagranie i szybko ustalili mężczyznę, który w tak niebezpieczny sposób pokonał wodzisławskie skrzyżowanie. Okazał się nim 20-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, który niecały rok wcześniej zdał egzamin na prawo jazdy. Młodociany kierowca za niestosowanie się do nakazu jazdy w lewo, przejazd na czerwonym świetle i wyprzedzanie na skrzyżowaniu został ukarany mandatem w wysokości 1750 złotych. Na jego konto wpłynęło również 30 punktów. 

Młody kierowca to osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B krócej niż 2 lata. W tym okresie obowiązują zaostrzone przepisy, w tym niższe limity prędkości, a ubezpieczyciele stosują wyższe składki OC. Za złamanie zasad w okresie próby, np. przekroczenie prędkości, młodemu kierowcy grożą surowsze konsekwencje, w tym ryzyko utraty prawa jazdy.

Ryzykowne zachowanie za kierownicą zawsze spotyka się z natychmiastową reakcją Policji, dla nas bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem.

Jeśli zarejestrowałeś agresywne zachowanie innego uczestnika ruchu - POWIADOM NAS! Stop agresji drogowej!

woj. śląskie: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

Opisz datę, godzinę oraz miejsce zdarzenia, wskazując numer rejestracyjny pojazdu. Podaj swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Dalsze czynności w związku ze zgłoszeniem prowadzone będą w oparciu o ustawę Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Nagranie z niebezpiecznych zachowań kierowców, rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego można przesłać za pośrednictwem e-maila bezpośrednio do jednostki Policji. 

