Zwierzę to nie towar, to nie rzecz czy zabawka... Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Zwierzęta to żywe istoty, które powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia. Zapomniał o tym jeden z mieszkańców Bytomia, który na swojej posesji trzymał zwierzęta w skrajnie nieodpowiednich warunkach. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii zadbali o to, by zwierzęta trafiły w odpowiednie miejsce. 73-letni właściciel posesji został zatrzymany i odpowie przed sądem.

Policjanci na co dzień współpracują i udzielają asysty organizacjom zajmującymi się zwierzętami i wspólnie kontrolują miejsca, w jakich one przebywają. Sprawdzają wszelkie sygnały i reagują na odkryte nieprawidłowości, związane z niewłaściwym taktowaniem zwierząt.

Tak też było 27 stycznia bieżącego roku. Bytomscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informację o 73-letnim mieszkańcu Bytomia, który na swojej posesji przetrzymywał zwierzęta w nieodpowiednich warunkach.

Mundurowi natychmiast pojechali pod adres, gdzie miały znajdować się zaniedbane zwierzęta. Na terenie posesji należącej do mężczyzny, w skrajnie złych warunkach bytowych, nieodpowiednich do warunków atmosferycznych znajdowało się kilkadziesiąt zwierząt, dwa kucyki i ptactwo domowe. Na miejsce przybyli również pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bytomia. Zwierzęta zostały przewiezione do miejsc, gdzie będą miały zapewnione odpowiednie warunki do życia. Kucyki trafiły do jednej z bytomskich stadnin, a ptactwo domowe do gospodarstwa rolnego, z którym miasto ma podpisaną umowę.

Przypominamy, że zwierzę nie jest rzeczą, zabawką ani towarem, wymaga opieki i odpowiednich warunków do życia. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłosić organom ścigania. W Ustawie o Ochronie Zwierząt zawarte są zasady obchodzenia się ze zwierzętami i przepisy karne, dotyczące ich niewłaściwego traktowania. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat więzienia, a w przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, do 5 lat pozbawienia wolności.