Policyjny pościg za pijanym 31-latkiem bez uprawnień Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z bytomskiej drogówki postanowili zatrzymać do kontroli kierującego Oplem. Ten jednak zignorował sygnał do zatrzymania i podjął ucieczkę. Po krótkiej chwili mundurowi zatrzymali uciekiniera i odkryli powód jego zachowania. Jak się okazało był nietrzeźwy i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

23 stycznia na ulicy Kędzierzyńskiej w Bytomiu kierujący pojazdem marki Opel nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Patrol bytomskiej drogówki ruszył w pościg. Już po kilku minutach pościgu na Alei Jana Pawła II mundurowi zatrzymali samochód. W pojeździe znajdowali się dwaj mężczyźni.

Policjanci ustalili, że kierujący nie miał prawa jazdy ponieważ zostało mu w przeszłości zatrzymane za spowodowanie wypadku drogowego. Mundurowi sprawdzili też stanu trzeźwości kierującego. Okazało się, że 31-letni mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu, a wartość ta wzrastała wraz z kolejnymi badaniami.

Co więcej, na fotelu pasażera znajdował się właściciel auta, który także był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad trzy promile. Zatrzymany 31-letni kierujący został przewieziony do bytomskiej komendy w celu wykonania dalszych czynności. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grozi mu między innymi kara pozbawienia wolności.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem zawartym w artykule 178b kodeksu karnego, który wskazuje:

"Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat".

To jednak nie wszystko. W razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo orzeka także wysokie świadczenie pieniężne.

