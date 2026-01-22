Kryminalni zabezpieczyli blisko 4 kg narkotyków. 27-latek trafił do aresztu Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 27-latka oraz zabezpieczyli łącznie blisko 4 kilogramy różnego rodzaju narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych, za co grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Mundurowi z sosnowieckiego wydziału kryminalnego zatrzymali 27-letniego mieszkańca Sosnowca, przy którym znaleźli zakazane substancje. Wstępne badanie wykazało, że jest to amfetamina oraz metamfetamina.

W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli kolejne narkotyki. W mieszkaniu znajdowały się m.in. amfetamina, metamfetamina, tabletki MDMA, kokaina oraz marihuana. Łączna waga zabezpieczonych środków odurzających i psychotropowych wyniosła blisko 4 kilogramy. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.