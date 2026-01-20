Ogólnopolskie spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w Katowicach Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj W dniach od 15 do 18 stycznia 2026 roku Katowice gościły 30 podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Przedsięwzięcie odbyło się przy wsparciu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, a w jego imieniu z uczestniczkami spotkał się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Radosław Kacprzak. Podopieczne fundacji mogły poznać Katowice z jego bogatą ofertą kulturalną. Wyjazd miał jednak przede wszystkim wymiar integracyjny i był okazją do rozmów, wzmacniania więzi oraz budowania wspólnoty osób połączonych podobnymi doświadczeniami.

W dniach od 15 do 18 stycznia 2026 roku Katowice stały się miejscem ogólnopolskiego spotkania 30 podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Do stolicy województwa śląskiego przyjechały kobiety z różnych regionów Polski, ale nie zabrakło także podopiecznych fundacji z terenu samego województwa śląskiego.



Spotkanie odbyło się przy wsparciu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, a jego organizacją zajął się pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach do spraw współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantacha. Gościem honorowym był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Radosław Kacprzak.



W wydarzeniu uczestniczyła również prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, która towarzyszyła podopiecznym podczas zaplanowanych spotkań i działań integracyjnych.



Pobyt w Katowicach był dla wielu uczestniczek okazją do zmiany dotychczasowego spojrzenia na miasto. Podopieczne fundacji mogły poznać Katowice jako nowoczesną, zieloną i przyjazną metropolię, z bogatą ofertą kulturalną i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą. Program obejmował m.in. poznanie obiektów na Szlaku Zabytków Techniki, w tym kultury górniczej, prezentowanej w Sztolni Królowa Luiza, a także wizyty w historycznych dzielnicach Nikiszowiec i Giszowiec. Wszystko to pozwoliło lepiej zrozumieć przemysłowe dziedzictwo regionu oraz specyfikę śląskiej tożsamości.



Uczestniczki zgodnie podkreślały, że Śląsk jest częścią Polski, do której warto wracać — zarówno ze względu na historię, jak i atmosferę oraz różnorodność oferowanych atrakcji.



Wyjazd miał jednak przede wszystkim wymiar integracyjny. Był okazją do rozmów, wzmacniania więzi oraz budowania wspólnoty osób połączonych podobnymi doświadczeniami. Szczególnym momentem był ostatni wieczór spotkania z uroczystą kolacją, która stała się okazją do podsumowań i podziękowań.



Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach od lat niesie realną pomoc rodzinom funkcjonariuszy, którzy oddali życie w służbie. Jej działania obejmują wsparcie finansowe, edukacyjne oraz inicjatywy integracyjne. Każdy policjant może w prosty sposób włączyć się w pomoc, składając deklarację „Złotówka dla Fundacji”. Niewielka, regularna kwota przekazywana przez funkcjonariuszy, przekłada się na wymierne wsparcie dla najbardziej potrzebujących.



Wspólne działania, obecność i pamięć są najlepszym dowodem na to, że policyjna wspólnota trwa także poza codzienną służbą.