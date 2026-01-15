Zatrzymany za pobicie lekarki Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj 31-letni mieszkaniec gminy Olsztyn został zatrzymany tuż po tym, gdy zaatakował i dotkliwie pobił lekarkę. Do zdarzenia doszło w jednym ze szpitali w Częstochowie. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje teraz prokurator i sąd.

Policjanci z Częstochowy w środę przed południem otrzymali informację z jednego z częstochowskich szpitali o pobiciu lekarki przez pacjenta. Patrol, który natychmiast wyruszył do szpitala, zastał tam mężczyzn, którzy ujęli sprawcę pobicia. Okazało się, że do zdarzenia doszło chwilę wcześniej w jednym z gabinetów lekarskich. Okrzyki krzywdzonej kobiety usłyszał personel i pacjenci. Pracownik ochrony i jeden z pacjentów ostatecznie ujęli sprawcę pobicia.

Zaatakowanej lekarce udzielono pomocy medycznej.



Zatrzymanym okazał się 31-latek, który był poszukiwany przez sąd od września 2025 roku do odbycia kary 8 miesięcy więzienia za inne pobicie.



Od chwili otrzymania podstawy poszukiwania z sądu, policjanci z komisariatu w Olsztynie w powiecie częstochowskim wielokrotnie sprawdzali jego miejsce zamieszkania, oraz te, w których mógł przebywać, jednakże pod żadnym z ustalonych adresów go nie zastali. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ustalenia wśród bliskich, mieszkańców i sąsiadów również nie przyniosły informacji wskazujących na jego aktualne miejsce pobytu.

Jak ustalono, mężczyzna sam zgłosił się na wyznaczony w środę termin badań, zgodnie z pismem, jakie otrzymał, o czym policjanci nie zostali poinformowani.



31-latek dzisiaj został doprowadzony do prokuratury, gdzie zapadnie decyzja o jego dalszym losie.