Kolejne zatrzymania członków mafii śmieciowej Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej kontynuują pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach śledztwo w sprawie działalności zorganizowanych grup przestępczych tworzących tzw. „mafię śmieciową”. Postępowanie obejmuje przestępstwa dotyczące założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw, prania brudnych pieniędzy, nieodpowiedniego postępowania z odpadami oraz innych czynów o charakterze gospodarczym, środowiskowym i korupcyjnym.

16 grudnia 2025 roku, decyzją prokuratora, policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej, powołanej w maju 2024 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, zatrzymali sześć kolejnych osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach.

Realizacją tej konkretnej sprawy zajęli się się policjanci z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Częstochowie oraz funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec pięciu z zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, natomiast wobec jednej prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym.

Dotychczas w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 134 osobom. Wobec 60 z nich zastosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych środki wolnościowe. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono również mienie podejrzanych o łącznej wartości blisko 12,5 mln zł .

Postępowanie obejmuje na terenie kraju 56 miejsc porzucenia odpadów, w tym niebezpiecznych. Grupy przestępcze zajmowały się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów petrochemicznych, kwasów siarkowych i tzw. „czerwonych wód”, a także nielegalnym transgranicznym przemieszczaniem odpadów na teren Polski. Szacunkowy koszt ich utylizacji oszacowany został na przeszło miliard złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prowadzone czynności procesowe pozwalają na identyfikowanie kolejnych osób zaangażowanych w przestępczy proceder, w tym wątki dotyczące korupcji i nieprawidłowości w branży odpadowej.