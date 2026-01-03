Zaproszenie na uroczystą inaugurację "Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie" Data publikacji 03.01.2026 Powrót Drukuj Już 9 stycznia w godz. 11.00-14.00 na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej odbędzie się uroczysta inauguracja ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Kajetan Kajetanowicz. Pokazy policyjnego sprzętu, prezentacja psów służbowych Policji, patrole narciarskie, gry i konkursy to tylko część atrakcji, które tego dnia przygotowali mundurowi. Zapraszamy wszystkich fanów zimowego wypoczynku do wzięcia udziału w wydarzeniu, a przedstawicieli mediów do jego relacjonowania. Akcję rozpocznie briefing prasowy z udziałem dziennikarzy oraz przedstawicieli służb.

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”, organizowana przez Komendę Główną Policji we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Komendą Powiatową Policji w Cieszynie, od kilku lat skutecznie promuje bezpieczne i odpowiedzialne zachowania podczas zimowego wypoczynku.

Jej celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w sezonie zimowym, zwiększanie świadomości prawnej osób korzystających z gór i stoków narciarskich oraz przypominanie podstawowych zasad bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, w tym Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Kampania realizowana jest przy wsparciu partnerów, wśród których znajdują się m.in. Polski Związek Narciarski, GOPR , TOPR , Fundacja PZU oraz stowarzyszenia instruktorów narciarstwa i snowboardu.

Uroczysta inauguracja ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” oraz sezonu narciarskiego odbędzie się 9 stycznia w godzinach od 11.00 do 14.00 na stoku narciarskim Złoty Groń w Istebnej.

Wydarzenie rozpocznie się briefingiem prasowym, po którym na uczestników czekać będą liczne atrakcje przygotowane przez mundurowych – połączenie edukacji z aktywnym spędzaniem czasu na stoku.

Policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie zaplanowali dla uczestników m.in. pokazy sprzętu służb mundurowych, prezentację pracy psów służbowych śląskiej Policji, konkursy z nagrodami oraz możliwość rozmowy z policjantami pełniącymi służbę na stokach narciarskich. Wszystkie działania mają na celu promowanie bezpiecznego zimowego wypoczynku i kształtowanie właściwych postaw wśród użytkowników tras narciarskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy miłośników sportów zimowych oraz osoby zainteresowane bezpiecznym wypoczynkiem w górach.

Serdecznie zapraszamy także przedstawicieli mediów, którzy chcą relacjonować inaugurację kampanii i sezonu narciarskiego.