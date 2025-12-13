Pomoc dla policjanta po pożarze
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie uruchomili zbiórkę środków finansowych na rzecz swojego kolegi. Mężczyzna w wyniku pożaru stracił dom. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu Pomagam.pl, a zebrane środki zostaną przeznaczone na odbudowę zniszczonego budynku.
27 października w Międzyrzeczu doszło do pożaru, w wyniku którego dom asp. Michała Zbruka uległ całkowitemu zniszczeniu. Ogień pochłonął dorobek życia technika policyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Pomimo podjętych działań ratowniczych nie udało się uratować budynku ani znajdującego się w nim mienia.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, koledzy i koleżanki poszkodowanego, uruchomili zbiórkę środków finansowych na pomoc w odbudowie zniszczonego domu. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu Pomagam.pl.