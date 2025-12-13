Pomoc dla policjanta po pożarze Data publikacji 13.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie uruchomili zbiórkę środków finansowych na rzecz swojego kolegi. Mężczyzna w wyniku pożaru stracił dom. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu Pomagam.pl, a zebrane środki zostaną przeznaczone na odbudowę zniszczonego budynku.

27 października w Międzyrzeczu doszło do pożaru, w wyniku którego dom asp. Michała Zbruka uległ całkowitemu zniszczeniu. Ogień pochłonął dorobek życia technika policyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Pomimo podjętych działań ratowniczych nie udało się uratować budynku ani znajdującego się w nim mienia.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, koledzy i koleżanki poszkodowanego, uruchomili zbiórkę środków finansowych na pomoc w odbudowie zniszczonego domu. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem portalu Pomagam.pl.

Apelujemy do wszystkich osób, które chcą wesprzeć tę inicjatywę, o udział w zbiórce. Każda wpłata stanowi realną pomoc dla asp. Michała Zbruka w powrocie do normalnego funkcjonowania po tragicznym zdarzeniu.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/nytyyh