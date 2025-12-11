Podejrzany o zabójstwo partnerki trafił do aresztu Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj Zabrzańscy policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo mężczyznę. Sprawca, zadając ciosy nożem w szyje, klatkę piersiową oraz plecy zabił 37-letnią kobietę. Podejrzany trafił już do aresztu. Za kratami może spędzić resztę życia, gdyż za czyn, którego się dopuścił, grozi mu dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło 7 grudnia bieżącego roku w jednym z mieszkań w centrum Zabrza. O zdarzeniu policjantów poinformował ojciec 37-latki, który zaniepokojony tym, że nie odbiera telefonu, pojechał do jej mieszkania, gdzie znalazł ją martwą.

Ustalenia mundurowych wskazywały, że podejrzanym o pozbawienie życia kobiety, może być jej 33-letni partner, który znajdował się wówczas w mieszkaniu. Sprawca, zadając ciosy nożem w szyje, klatkę piersiową oraz plecy zabił 37-latkę. Stróże prawa zatrzymali mężczyznę. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili czynności procesowe. Podczas przesłuchania 33-latek nie przyznał się do zabójstwa kobiety. W przeszłości był notowany za przestępstwo z użyciem przemocy oraz narkotykowe. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

