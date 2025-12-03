Policjanci wyróżnieni podczas gali "Otwórz serce - daj dom" Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj II edycja gali „Otwórz serce – daj dom” stała się wyjątkową okazją do uhonorowania rodzin zastępczych oraz sosnowieckich mundurowych, którzy swoją służbą wspierają ochronę najmłodszych. Podczas poniedziałkowej uroczystości tytuły Ambasadorów Sosnowieckiej Rodzinnej Pieczy Zastępczej otrzymali podinsp. Marcin Wiśniowski, asp.szt. Tomasz Kula oraz asp.szt. Piotr Karasek. Wyróżnienia trafiły również do dzielnicowych komisariatów I–V, a szczególne słowa uznania skierowano na ręce st.sierż. Marty Gałązki.

II edycja Gali „Otwórz serce – daj dom”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, była wyrazem szacunku dla rodzin zastępczych, które każdego dnia podejmują ogromną odpowiedzialność, zapewniając dzieciom bezpieczeństwo, stabilność emocjonalną oraz przestrzeń do rozwoju. Wyróżnieni zostali również ci, którzy poprzez swoją służbę wspierają ochronę najmłodszych i reagują w sytuacjach, gdy zagrożone jest ich dobro. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent Miasta Sosnowca, Arkadiusz Chęciński oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu, Anna Jedynak-Rykała.

Wśród uhonorowanych znaleźli się sosnowieccy policjanci - podinsp. Marcin Wiśniowski – Komendant Komisariatu Policji V w Sosnowcu oraz dzielnicowi, asp.szt. Tomasz Kula oraz asp.szt. Piotr Karasek, którym nadano tytuły Ambasadorów Sosnowieckiej Rodzinnej Pieczy Zastępczej. To wyróżnienie podkreśliło ich zaangażowanie w działania na rzecz dzieci i rodzin, a także gotowość do współpracy z instytucjami wspierającymi najmłodszych. Organizatorzy zwracali uwagę, że funkcjonariusze często są pierwszym ogniwem procesu pomocy — interweniują w sytuacjach zagrożenia, wspierają rodzinę i dbają o bezpieczeństwo dziecka.

W trakcie uroczystości wyróżniono również dzielnicowych z Komisariatów Policji I–V. Podziękowano im za codzienną, pełną empatii służbę, w której niejednokrotnie mają kontakt z rodzinami przeżywającymi trudności, a ich wsparcie i współpraca z instytucjami opiekuńczymi stanowią istotny element systemu pomocy najmłodszym.

Szczególne słowa uznania skierowano na ręce st.sierż. Marty Gałązki, której zaangażowanie, wsparcie oraz inicjatywy na rzecz pieczy zastępczej zostały wyjątkowo docenione. Podczas gali wystąpił także asp.szt. Tomasz Kula dając wyraz temu, że policjanci nie tylko pełnią służbę, ale aktywnie wspierają kampanię i starają się zwracać uwagę społeczeństwa na potrzeby dzieci pozbawionych opieki.

Gala była okazją do refleksji nad trudną sytuacją pieczy zastępczej — brakiem kandydatów na rodziny zastępcze oraz rosnącą liczbą dzieci wymagających opieki. Organizatorzy liczą, że takie wydarzenia przyczynią się do poszerzenia świadomości społecznej oraz skłonią mieszkańców do zainteresowania się ideą rodzicielstwa zastępczego.

Nadanie tytułów Ambasadorów Sosnowieckiej Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a także wyróżnienie dzielnicowych stało się wyrazem uznania dla postawy funkcjonariuszy, którzy swoim zaangażowaniem wspierają działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Gala „Otwórz serce – daj dom” po raz kolejny pokazała, jak ważna jest współpraca instytucji i osób, którym leży na sercu dobro najmłodszych.





Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 32.11 MB)