Dozór za kradzież oraz nielegalne rozpowszechnianie oprogramowań diagnostycznych Data publikacji 02.12.2025 Powrót Drukuj Jastrzębscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, zatrzymali kobietę podejrzaną o kradzież oraz rozpowszechnianie oprogramowań bez pozwolenia. Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju objął mieszkankę Tarnowskich Gór policyjnym dozorem. 55-latce grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, uzyskali informację dotyczącą sprzedaży nielegalnych oprogramowań diagnostycznych. Oprogramowania te służą do diagnozowania stanu technicznego pojazdów i systemów komputerowych poprzez odczyt i kasowanie kodów błędów, monitorowanie parametrów pracy, wykonywanie testów oraz programowanie ustawień. Jest to narzędzie niezbędne do szybkiego wykrywania usterek, zapobiegania poważnym awariom i efektywnej naprawy.

W wyniku zaplanowanych działań policjanci, na jednej z giełd towarowych na terenie województwa śląskiego, na gorącym uczynku zatrzymali kobietę, która przy swoim stoisku oferowała do sprzedaży podrobione oprogramowania wraz ze sprzętem komputerowym. Mundurowi zabezpieczyli sprzęt komputerowy do diagnostyki samochodowej wraz z oprogramowaniami.

Mieszkanka Tarnowskich Gór ze sprzedaży podrobionych oprogramowań uczyniła sobie stałe źródło dochodu, z którego od grudnia 2024 roku uzyskała dochód ponad 250 tysięcy złotych.

55-latka usłyszała 6 zarzutów, w tym 4 za kradzież, w związku ze sprzedażą nośnika oprogramowania bez uprawnienia, a 2 kolejne za rozpowszechnianie oprogramowania bez pozwolenia. Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju objął mieszkankę Tarnowskich Gór policyjnym dozorem.

Za popełnione przestępstwo grozi kobiecie kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.