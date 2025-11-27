Konferencja "Policja dla dostępności - siła determinacji w drodze do sukcesu" Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja „Policja dla dostępności – siła determinacji w drodze do sukcesu”. Spotkanie, zorganizowane z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, stanowiło ważną przestrzeń do rozmowy o barierach, wyzwaniach oraz determinacji, z jaką każdego dnia mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Wydarzenie zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Mariusza Krzystyniaka zgromadziło przedstawicieli służb, ekspertów, społeczników i osoby, których historie inspirują swoją odwagą i wytrwałością.

Tegoroczne spotkanie było manifestem wspólnej odpowiedzialności oraz przypomnieniem, że w ludziach, którzy mimo ograniczeń potrafią osiągać niezwykłe rzeczy, tkwi niezwykła siła.

Wśród tegorocznych prelegentów znaleźli się wyjątkowi goście, których życiowe drogi pokazują, że granice często istnieją tylko w naszych głowach:

Jan Mela – podróżnik i społecznik, który w młodym wieku stracił rękę i nogę, a mimo to jako nastolatek zdobył oba bieguny. Dziś, mając 35 lat, jest szczęśliwym ojcem trójki dzieci i nadal inspiruje innych do pokonywania życiowych trudności. Jak mówi: „Niepełnosprawność nas kształtuje, ale nie determinuje”. Jan Mela uczy, że ograniczenia nie powinny być wymówką, lecz motywacją do działania i pełnego korzystania z życia.

Tomasz Hamerlak – paraolimpijczyk, mistrz świata i zdobywca tytułu Najlepszego Niepełnosprawnego Sportowca Roku w plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Uczestnik czterech letnich igrzysk paraolimpijskich, w tym medalista maratonu w Atenach w 2004 roku. Po zakończeniu kariery sportowej aktywnie działa jako prezes Beskidzkiego Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji START Bielsko-Biała, promując sport i aktywność osób z niepełnosprawnościami na różnych poziomach zaawansowania.

Krzysztof Gardaś – alpinista, który po wypadku motocyklowym i złamaniu kręgosłupa przeszedł na rehabilitację, by móc poruszać się o kulach. Zdobył Mont Blanc, Aconcaguę, Kilimandżaro i Elbrus. Jako pierwszy niepełnosprawny człowiek na świecie wspiął się na Aconcaguę, udowadniając, że wytrwałość i determinacja pozwalają przełamywać wszelkie bariery.

Bartłomiej Balsam – szermierz, którego historia mogłaby posłużyć za scenariusz filmu. Po poważnych trudnościach osobistych i amputacji nogi powrócił do sportu, realizując swoje marzenie o występie na Igrzyskach Paraolimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Przygotowuje się także do Mistrzostw Świata w Korei, pokazując, że ciężka praca i determinacja nie mają ograniczeń wiekowych ani fizycznych.

Sebastian Grzywacz „Odlotowy Niewidomy” – występujący wraz ze swoim psem przewodnikiem Waldkiem. Pan Sebastian od 10 lat jest osobą ociemniałą w wyniku wypadku. Jego życie, choć całkowicie przewrócone do góry nogami, stało się przykładem niezwykłej siły i konsekwencji. Rehabilitacja psychologiczna, społeczna i zawodowa oraz wsparcie rodziny pozwoliły mu odnaleźć swoje miejsce w świecie. Jak sam podkreśla: „Mam szczęście, bo nie jestem chory – jestem tylko niewidomy”. Warto przypomnieć, że Pan Sebastian był także prelegentem podczas zeszłorocznej konferencji, gdzie swoją historią i dystansem do niepełnosprawności inspirował uczestników.

Po zakończonej konferencji Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp . Mariusz Krzystyniak spotkał się ze wszystkimi prelegentami, dziękując im za podzielenie się swoimi doświadczeniami z uczestnikami. Szef śląskiej Policji wręczył również przemawiającym gościom pamiątkowe statuetki wyrażające wdzięczność za przekazanie inspirujących historii i uczestnictwo w tym wyjątkowym spotkaniu.

Konferencja przypomniała, że o dostępności nie można mówić wyłącznie w kontekście infrastruktury czy technologii. To przede wszystkim nasze postawy, empatia, szacunek i gotowość do działania budują świat, w którym każdy czuje się bezpieczny i akceptowany.

Wspólnie możemy przełamywać bariery – te architektoniczne, mentalne i społeczne – tworząc przestrzeń naprawdę dostępną dla wszystkich.