Mija 18 lat od tragedii na Międzynarodowych Targach Katowickich

Aparaturę do domowej produkcji alkoholu etylowego oraz około 450 litrów gotowego alkoholu zabezpieczyli policjanci w jednym z mieszkań w Jastrzębiu-Zdroju. 36-letni mężczyzna wytwarzał alkohol, nie mając stosownego zezwolenia. Za nielegalne wyrabianie napojów spirytusowych bez odpowiedniego wpisu do rejestru grozi kara do roku pozbawienia wolności.