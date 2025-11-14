Policjanci z Rybnika przejęli ponad 800 kg nielegalnego tytoniu i 45 tysięcy papierosów Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Rybniccy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od kilku miesięcy prowadzili intensywne działania wymierzone w handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. W wyniku dwóch przeprowadzonych akcji śledczy zabezpieczyli łącznie ponad 827 kilogramów krajanki tytoniowej oraz blisko 45 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy oszacowano łącznie na ponad 1,1 miliona złotych.

Pod koniec maja 2025 roku rybniccy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą uzyskali informację, że jeden z mieszkańców miasta może przechowywać w swoim domu znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych. Śledczy prowadząc czynności pewnego dnia, zauważyli pojazd, którego kierujący – 40-letni mężczyzna – odbierał od 49-letniego właściciela posesji duże paczki, co mogło świadczyć o przestępczym procederze.



Policjanci natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli. Wewnątrz samochodu ujawnili 80 kilogramów krajanki tytoniowej. W wyniku dalszych czynności stróże prawa przeszukali posesję należącą do 49-latka. W pomieszczeniach gospodarczych i garażu policjanci zabezpieczyli 547 kilogramów krajanki tytoniowej oraz 44 800 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Śledczy zabezpieczyli również gotówkę w różnych walutach. Szacowana wartość rynkowa zabezpieczonego towaru wynosiła około 27 tysięcy złotych, a uszczuplenie podatkowe na rzecz Skarbu Państwa przekroczyło 900 tysięcy złotych.

Zatrzymani mężczyźni przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Rybniku wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Akt oskarżenia w tej sprawie został już skierowany do sądu.

Kilka miesięcy później, policjanci przeprowadzili kolejne działania, tym razem wobec 50-letniego mieszkańca Żor. Śledczy ustalili, że mężczyzna może przechowywać i sprzedawać znaczne ilości krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy.

Podczas obserwacji na terenie miasta Rybnika, stróże prawa zauważyli pojazd, którego kierowca wyjął z pojazdu czarną torbę i poszedł w kierunku jednego z bloków. Policjanci podjęli interwencję, w wyniku której ujawnili w torbie sześć foliowych woreczków z krajanką tytoniową bez polskich znaków akcyzy.

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie wraz z nim policjanci udali się do nieruchomości, z których korzystał. W wyniku tych czynności, w Warszowicach policjanci ujawnili 19 worków jutowych wypełnionych nielegalnym tytoniem o łącznej wadze około 200 kilogramów. Kolejne 7 worków ujawniono w piwnicy przynależnej do mieszkania podejrzewanego w Żorach. Podczas czynności zabezpieczono również gotówkę. Zatrzymany przyznał, że towar należał do niego, a zakupu dokonał celem dalszej odsprzedaży. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatków oszacowano na 250 tysięcy złotych.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Rybniku, wobec zatrzymanego zastosowano zabezpieczenie majątkowe o łącznej wartości blisko 430 tysięcy złotych.



Łącznie w wyniku działań rybnickich policjantów od początku 2025 roku, śledczy przejęli ponad 827 kilogramów krajanki tytoniowej i blisko 45 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Walka z tego rodzaju przestępczością ma istotne znaczenie nie tylko dla ochrony interesów finansowych państwa, ale także dla bezpieczeństwa konsumentów, którzy narażeni są na kupno towarów niewiadomego pochodzenia.

Za przechowywanie, przewożenie lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka kara grzywny oraz przepadek nielegalnego towaru.