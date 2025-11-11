Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości Data publikacji 11.11.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj w 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz przedstawiciele służb uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Gospodarzem uroczystości był Marek Wójcik - Wojewoda Śląski. Reprezentujący śląską Policję nadinspektor Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz przedstawiciele samorządu i innych służb mundurowych, złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach. Ten wyjątkowy dzień uczczono również piknikiem zorganizowanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie przez Wojciecha Saługę - Marszałka Województwa Śląskiego. Uroczystego charakteru obchodom nadały występy śląskiej orkiestry policyjnej.

11. listopada mieszkańcy Katowic wspólnie uczcili 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się rano Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Archikatedrze Chrystusa Króla. Następnie uczestnicy przeszli ulicą Powstańców i Józefa Lompy na plac Bolesława Chrobrego, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się główna część uroczystości.

Na wydarzeniu, którego gospodarzem był Wojewoda Śląski - Marek Wójcik zgromadzili się przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, poczty sztandarowe, harcerze, reprezentanci służb mundurowych, a także liczni mieszkańcy. Śląską Policję reprezentował nadinspektor Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Uroczystość uświetniła także policyjna Kompania Honorowa i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po odegraniu Hymnu Państwowego i podniesieniu Flagi Państwowej na masz, nastąpiło przekazanie "ognia Niepodległości", a następnie głos zabrał Wojewoda Śląski Marek Wójcik, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie niepodległości, przypominając, że wolność wymaga odpowiedzialności, troski i pamięci historycznej. Swoje słowa zakończył życzeniami: "Radości i dumny z niepodległej Rzeczypospolitej".

W dalszej części wydarzenia odczytano Apel Poległych oraz oddana została Salwa Honorowa, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, oddając hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę – zarówno na frontach, jak i poprzez codzienną pracę, działalność społeczną i wychowanie kolejnych pokoleń.

Chwila ciszy, która zapadła po ceremonii złożenia kwiatów, stała się symbolicznym gestem pamięci i wdzięczności.

O bezpieczeństwo uczestników wydarzenia zadbali policjanci, strażnicy miejscy oraz ratownicy medyczni.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne inicjatywy organizowane w regionie. W Filharmonii Śląskiej odbył się koncert pieśni patriotycznych, Dolina Trzech Stawów stała się miejscem Rodzinnego Biegu Niepodległości, a w muzeach miejskich przygotowano specjalne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Pokazy sprzętu wojskowego oraz spotkania z harcerzami przyciągnęły wiele rodzin z dziećmi.

Tegoroczne obchody w Katowicach przebiegały w atmosferze spokoju, szacunku i wspólnoty. Był to dzień, który po raz kolejny przypomniał, że niepodległość to wartość, która łączy pokolenia – i którą wspólnie przekazujemy dalej.

Uroczystości z okazji Dnia Niepodległości organizowane były również przez Marszałka Województwa Śląskiego - Wojciecha Saługę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Obchody połączone były z występami artystycznymi oraz piknikiem służb mundurowych, na którym prezentowane były stanowiska tematyczne, w tym również śląskich policjantów. Całość imprezy uświetniły występy Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

11. listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, odrodziło się Państwo Polskie. W tym dniu podpisano porozumienie pokojowe kończące I wojnę światową, a dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Mimo, że proces odradzania się Rzeczypospolitej postępował stopniowo, to właśnie dzień 11 listopada 1918 roku uznaje się za umowną datę odzyskania Niepodległości. Święto to ustanowiono w 1937 roku i zniesiono po II wojnie światowej, a ponownie obchodzone jest od 1989 roku.

Tak w innych śląskich miastach wyglądały uroczyste obchody uczczenia 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

