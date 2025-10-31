Uroczystości pogrzebowe szczątków nieznanego policjanta II Rzeczypospolitej – Ofiary Zbrodni Katyńskiej Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków nieznanego z imienia i nazwiska funkcjonariusza Policji Państwowej zamordowanego w 1940 r. przez NKWD w Kalininie i ekshumowanego w Miednoje. Jego doczesne szczątki spoczęły w Grobie Policjanta Polskiego – Miejscu Pamięci Narodowej utworzonym na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Gospodarzami uroczystości byli: nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, dr hab. Karol Polejowski – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Grzegorz Grześkowiak - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." z siedzibą w Katowicach.

30 października 2025 roku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbył się państwowy pogrzeb nieznanego policjanta II Rzeczypospolitej – jeńca obozu w Ostaszkowie, zamordowanego w 1940 roku przez NKWD w Kalininie (obecnie Twer), którego szczątki ekshumowano w Miednoje.

Ta szczególnie podniosła uroczystość miała miejsce przy jedynym w Polsce Grobie Policjanta Polskiego, usytuowanym na dziedzińcu katowickiej komendy wojewódzkiej. Grób ten jest symbolem pamięci o funkcjonariuszach II Rzeczypospolitej, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny.

Organizatorami uroczystości byli: nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, dr hab. Karol Polejowski – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Grzegorz Grześkowiak - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r. "



Wydarzenie poprzedziło złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci w katowickiej komendzie wojewódzkiej przez nadinsp. Mariusza Krzystyniaka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz jego Zastępców - insp. Radosława Kacprzaka, insp. Jacka Stelmacha oraz podinsp. Marka Gadzińskiego, którzy uczcili pamięć poległych w służbie funkcjonariuszy śląskiego garnizonu Policji.

Następnie szef śląskich policjantów odwiedził miejsca spoczynku obywateli zasłużonych dla kraju i województwa śląskiego. Szczególną formą oddania hołdu poległym były uroczystości przy Grobie Policjanta Polskiego, które odbyły się w południe.

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych Instytutu Pamięci Narodowej, członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ” oraz licznie przybyli goście. W wydarzeniu udział wziął także nadinsp. dr Rafał Kochańczyk - Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz kadra śląskiego garnizonu Policji. Wśród zgromadzonych znaleźli się także bliscy pomordowanych funkcjonariuszy, poczty sztandarowe, młodzież szkolna oraz mieszkańcy regionu, którzy przyszli oddać hołd poległym policjantom.



Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego, po którym Jan Józef Kasprzyk - Doradca Prezydenta RP - odczytał list Karola Nawrockiego - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie oficer Policji odczytał list Władysława Kosiniaka-Kamysza - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej.



W trakcie uroczystości głos zabrali: dr hab. Karol Polejowski – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Grzegorz Grześkowiak - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r. "



Po modlitwie, prowadzonej przez kapelana śląskich policjantów, nastapiło złożenie urny do grobu. Następnie Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oddała salwę honorową, a delegacje reprezentujące poszczególne instytucje złożyły wieńce przy grobie.

W ceremonii uczestniczyły poczty sztandarowe śląskich jednostek Policji, Szkoły Policji w Katowicach, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. " oraz klas mundurowych. Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzisiejsza uroczystość była nie tylko aktem hołdu wobec nieznanego policjanta, lecz także przypomnieniem o tragicznych losach tysięcy funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej, którzy oddali życie za wolną Polskę.