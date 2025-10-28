St. post. Kamil Watoła – policjant z Knurowa, który po służbie zdobywa medale w kulturystyce Data publikacji 28.10.2025 Powrót Drukuj Służba w Policji to codzienne wyzwania, odpowiedzialność i gotowość do działania w każdej sytuacji. Mimo to wielu funkcjonariuszy znajduje czas na rozwijanie swoich pasji – często wymagających równie dużego zaangażowania i determinacji, jak codzienna służba. Jednym z nich jest st. post. Kamil Watoła z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Policji w Knurowie, który po godzinach pracy z powodzeniem startuje w zawodach kulturystycznych, osiągając imponujące wyniki.

W październiku tego roku policjant knurowskiego komisariatu stanął na podium kilku prestiżowych imprez sportowych o zasięgu krajowym. W Grodzisku Wielkopolskim podczas IX Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness, które odbyły się w sobotę 18 pazdziernika br. , wywalczył 3. miejsce w kategorii fitness plażowe mężczyzn do 176 cm. Następnego dnia, w niedzielę, podczas Pucharu Polski w Kulturystyce i Fitness, również rozgrywanego w Grodzisku Wielkopolskim, ponownie stanął na podium, zajmując 3. miejsce w kategorii fitness plażowe mężczyzn do 178 cm.

Kolejny weekend przyniósł jeszcze większe sukcesy. W Gorzowie Wielkopolskim, podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness, st. post. Kamil Watoła sięgnął po złoty medal, zajmując 1. miejsce w kategorii fitness plażowe mężczyzn 15–23 lata. Zaledwie kilka godzin później, tego samego dnia, wziął udział w Grand Prix Polski w Kulturystyce i Fitness, gdzie uplasował się na 2. miejscu w kategorii fitness plażowe mężczyzn open.

Jak sam przyznaje, połączenie służby w Policji z intensywnymi przygotowaniami do zawodów wymaga ogromnej samodyscypliny:

– Służba uczy odpowiedzialności, systematyczności i odporności psychicznej – te same cechy są potrzebne w sporcie. Treningi, dieta, starty – wszystko trzeba łączyć z grafikiem służb. Ale jeśli się coś kocha, to zawsze znajdzie się na to czas – mówi st. post. Kamil Watoła.

Pasja do sportu i zdrowego stylu życia to nie tylko sposób na realizację własnych ambicji, ale również przykład dla innych. Funkcjonariusz podkreśla, że jego sukcesy są efektem wielu lat pracy nad sobą, a sport pomaga mu zachować równowagę między wymagającą służbą a życiem prywatnym.