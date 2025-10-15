Wspólne działania katowickich i rudzkich policjantów doprowadziły do przechwycenia ponad 2 kilogramów narkotyków Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci z wydziału do zwalczania przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, współpracując z kryminalnymi z Rudy Śląskiej, doprowadzili do zatrzymania 44-latka, który przewoził ponad 2 kilogramy narkotyków. Czynu dopuścił się w warunkach recydywy oraz z aktywnym zakazem kierowania pojazdami. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Katowiccy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców nie ustają w walce z narkobiznesem. Ich codzienna służba, to nie tylko walka z dilerami, ale przede wszystkim konsekwentne odcinanie źródeł, z których narkotyki trafiają na rynek. To właśnie dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej i współpracy z funkcjonariuszami z Rudy Śląskiej, kryminalni namierzyli samochód, którym mógł poruszać się mężczyzna przewożący środki odurzające.



W wyniku natychmiastowych działań katowiccy i rudzcy policjanci zatrzymali na terenie Rudy Śląskiej osobowe audi. Podczas przeszukania pojazdu stróże prawa ujawnili blisko 2 kilogramy amfetaminy oraz 100 gramów klefedronu.



Na tym jednak lista przewinień mężczyzny się nie skończyła – 44-latek kierował samochodem mimo aktywnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mieszkaniec powiatu tarnogórskiego został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, działając w warunkach recydywy oraz zarzut niestosowania się do sądowego zakazu. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.



Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku recydywisty może ona zostać zwiększona o połowę.