Osiem aresztów za pobicie – pseudokibice za kratami Data publikacji 06.10.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Jaworzna, wspierani przez mundurowych z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, zatrzymali ośmiu mężczyzn podejrzanych o pobicie dwóch osób. Jeden z pokrzywdzonych doznał średniego uszczerbku na zdrowiu. Wszyscy usłyszeli zarzuty za udział w pobiciu o charakterze chuligańskim i decyzją sądu trafili do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i może być zaostrzona przez sąd z uwagi na czyn chuligański.

Do zdarzenia doszło 5 lipca 2025 roku około godziny 21:40 nad Zalewem Sosina w Jaworznie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że czterech mężczyzn zostało zaatakowanych przez grupę nieznanych sprawców. Jak ustalono mieszkańcy Chełmka w wieku od 35 do 38 lat – przebywali w strefie wypoczynkowej, siedząc na ławce w pobliżu punktów gastronomicznych.



W pewnym momencie podeszła do nich grupa około 8–10 osób. Jeden z napastników przewrócił należący do jednego z nich napój alkoholowy. Gdy pokrzywdzeni zwrócili mu uwagę, by odkupił przewrócony napój, doszło do sprzeczki, która w kilka chwil przerodziła się w atak. Sprawcy zaczęli bić i kopać pokrzywdzonych, również w chwili, gdy jeden z nich został przewrócony na ziemię. W wyniku napaści dwóch mężczyzn trafiło do szpitala – jeden z nich doznał poważnego urazu nogi, skutkującego długotrwałym leczeniem i dużym prawdopodobieństwem powstania trwałej niepełnosprawności. Drugi pokrzywdzony odniósł obrażenia głowy oraz nosa. Pozostałym pokrzywdzonym udało się uciec.

Kryminalni z Jaworzna natychmiast rozpoczęli intensywne czynności. Śledczy skrupulatnie zbierali obszerny materiał dowodowy, a operacyjni ustalili tożsamość napastników. Okazało się, że podejrzani są sympatykami śląskiego klubu piłkarskiego. Podczas napaści działali publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego.



1 października br . kryminalni z Jaworzna przy wsparciu policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, przeprowadzili skoordynowaną akcję zatrzymań. W ręce mundurowych trafiło ośmiu mężczyzn w wieku od 21 do 44 lat podejrzanych o pobicie. W czasie przeszukań ich mieszkań mundurowi ujawnili środki narkotyczne i pieniądze. U jednego zzatrzymanych zabezpieczono 3 gramy amfetaminy, a u innego 84 gramy marihuany i mefedronu. Wszyscy zatrzymani są znani policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem.



Na podstawie zebranych dowodów ośmiu mężczyzn usłyszało zarzut za udział w pobiciu o charakterze chuligańskim. Jak ustalili śledczy jeden z podejrzanych, 31-latek brał udział również w pobicu 1 czerwca br. , za co również usyszał zarzut. Dwóch z zatrzymanych usłyszało dodatkowe zarzuty za posiadanie narkotyków.

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowy areszt. Za udział w pobiciu, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia trwające powyżej 7 dni, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, że czyn popełniono publicznie i bez powodu – w tzw. charakterze chuligańskim – sąd może wymierzyć karę surowszą.

Przypominamy, że chuligańskie zachowania i przemoc nigdy nie pozostaną bezkarne. Każda osoba, która dopuszcza się takich zachowań, musi liczyć się z konsekwencjami karnymi. Apelujemy o rozsądek i reagowanie na akty agresji – anonimowe zgłoszenia można kierować za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa lub dzwoniąc pod numer 112.

