Światowy Dzień Zwierząt – o naszych czworonożnych partnerach w służbie Data publikacji 04.10.2025 Powrót Drukuj 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt – wyjątkowe święto, które przypomina o roli i znaczeniu zwierząt w życiu człowieka. Dla Policji to także okazja, aby podkreślić ogromny wkład psów i koni służbowych, które każdego dnia wspierają funkcjonariuszy w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom województwa śląskiego. To nie tylko nasi pomocnicy, ale przede wszystkim wierni partnerzy, którzy pełnią niezwykle odpowiedzialną i wymagającą służbę.

W garnizonie śląskim służy obecnie 58 psów służbowych. Wśród nich znajduje się 10 specjalistycznie wyszkolonych do wykrywania ładunków wybuchowych, 7 do wykrywania narkotyków, a pozostałe pełnią służbę jako psy patrolowe, patrolowo-tropiące i tropiące. Każdy z nich jest starannie przygotowywany do swojej roli i stale doskonalony, aby mógł skutecznie wspierać policjantów w codziennych zadaniach – od poszukiwania zaginionych osób, poprzez zatrzymywanie przestępców, aż po zapewnianie porządku publicznego.

Równie istotną częścią służby w naszym garnizonie są konie policyjne. obecnie posiadamy 12 koni, spośród których 3 są w trakcie szkolenia. Te majestatyczne zwierzęta szczególnie sprawdzają się podczas zabezpieczania imprez masowych, patrolowania parków, terenów rekreacyjnych czy miejsc trudno dostępnych dla radiowozów. Ich obecność działa prewencyjnie i budzi duże zainteresowanie mieszkańców, a jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa.

Światowy Dzień Zwierząt to także moment, aby pamiętać o wszystkich czworonogach obecnych w naszym codziennym życiu. Niezależnie od tego, czy są to psy, koty, konie czy inne zwierzęta – uczą nas odpowiedzialności, wierności i wrażliwości. Dają nam wsparcie, lojalność i bezwarunkową miłość, a w przypadku naszych psów i koni służbowych – także profesjonalną pomoc w wykonywaniu policyjnych obowiązków.

Dbajmy o zwierzęta każdego dnia – bo one, na swój sposób, dbają o nas.

