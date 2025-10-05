Policyjne ćwiczenia w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach Data publikacji 05.10.2025 Powrót Drukuj Konieczność ciągłej gotowości do działania w wypadku wystąpienia zagrożeń CBRNE (Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych, Nuklearnych i Wybuchowych) wymaga nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i współpracy z innymi służbami. Takie umiejętności ćwiczyli właśnie policjanci w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Scenariusz ćwiczeń zakładał zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającej ten obiekt delegacji zagranicznej. Nie obyło się oczywiście bez "niespodziewanych" zwrotów akcji... Ćwiczenia nadzorował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - insp. Jacek Stelmach.

W czwartek w Zabytkowej Kopalni Srebra odbyły się wojewódzkie ćwiczenia dowódczo-sztabowe, zorganizowane przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach we współpracy z Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (Kopalnia Zabytkowa Srebra w Tarnowskich Górach), Urzędem Miasta w Tarnowskich Górach i NITROERG S.A.



Przedsięwzięcie rozpoczęła odprawa wszystkich służb biorących udział w zabezpieczeniu, którą przeprowadzili kierownicy ćwiczeń, nadkom. Leszek Szukalski, Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Polici w Katowicach oraz jego Zastępca podinsp. Piotr Chrobok.

Następnie policjanci z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko–Pirotechnicznego skrupulatnie sprawdzili cały obiekt w poszukiwaniu niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych, wykorzystując do tego specjalistyczny sprzęt. Dodatkowo będący na miejscu policjanci prewencji oraz ruchu drogowego, dbali o bezpieczeństwo uczestników na zewnątrz.

Gdy dowódca ćwiczeń uzyskał informację, że obiekt jest bezpieczny, wyznaczono wejście oraz wjazd dla osób biorących udział w wydarzeniu. Plan ćwiczeń przewidywał, że podczas kontroli na terenie przyległym do kopalni, w trakcie sprawdzania kolumny pojazdów delegacji zagranicznej przez funkcjonariuszy Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, w jednym z nich ujawniono urządzenie wybuchowe ze źródłem promieniowania tzw. brudną bombę. Scenariusz ten umożliwił przećwiczenie algorytmów działania podczas zdarzenia o charakterze CBRNE oraz przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z miejsca zagrożonego.

Następnie policjanci NGRMP , zabezpieczyli miejsce ujawnienia podejrzanego urządzenia i dokonali rozpoznania za pomocą psa do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz użyli dozymetru aby potwierdzić promieniowanie. Po czynnościach do akcji wkroczyli policjanci Sekcji Minersko Pirotechniczej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej II Katowice Piotrowice, którzy przy pomocy wszelkich dostępnych środków doprowadzili do zabezpieczenia i neutralizacji zagrożenia.

Dalsze działania służb polegały na namierzeniu i zatrzymaniu pilota drona. Istniało podejrzenie, że powyższy dron posiada urządzenie do rozpylania substancji chemicznych, dlatego do akcji wkroczył policyjny dron, który kilkadziesiąt metrów dalej namierzył pilota. Mężczyzna, widząc policyjnego drona, wylądował swoim urządzeniem i uciekł do budynku pobliskiego Szybu Żmija.

Policjanci, wykorzystując drona potwierdzili, że mężczyzna posiadał przy sobie przedmiot przypominający broń, a rozpoznanie porzuconego przez niego drona wykazało obecność niebezpiecznej substancji chemicznej. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy SPKP Katowice. W trakcie przygotowań mężczyzna, który ukrył się w kopalni, groził użyciem broni. Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji przeprowadzili szturm, w wyniku którego zatrzymali mężczyznę.

Po neutralizacji zagrożenia, jakie stwarzał uzbrojony mężczyzna, do działań przystąpili funkcjonariusze NGRMP , którzy wykluczyli obecność materiałów wybuchowych przy dronie oraz dokonali wstępnych pomiarów substancji chemicznej znajdującej się przy urządzeniu. Następnie czynności poprowadzili strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z JRG II w Katowicach-Piotrowicach, którzy zabezpieczyli i zneutralizowali zagrożenie CBRN .



Finałem całego działania były czynności związane z dekontaminacją wszystkich osób które naraziły się na ekspozycję czynnika CBRN podczas zdarzenia. Dekontaminację przeprowadzili Fukcjonariusze PSP ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Gliwice – Łabędy.

Nad bezpieczeństwem w miejscu ćwiczeń czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Po zakończeniu ćwiczeń przyszła pora na podsumowanie przedsięwzięcia, w którym udział wziął insp. Jacek Stelmach - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadkom. Leszek Szukalski, Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, podinsp. Piotr Chrobok Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP w Katowicach podinsp. Piotr Majewski Zastępca Sowódcy SPKP w Katowicach, insp. Sławomir Bylicki - Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach, mł. insp. Marcin Kasyk - Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach, , mł. bryg. Zbigniew Dyk - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP , st. bryg. Grzegorz Twardawa - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, reprezentujący Burmistrza Tarnowskich Gór Zbigniew Rohrbach, Zbigniew Pawlak i Stanisław Karcz - odpowiednio Prezes i Wiceprezes Zarzadu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Piotr Radlak, reprezentant Prezesa NITROERG S.A., przedstawiciele Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, 5. Płku Chemicznego w Tarnowskich Górach, oraz policjanci i przedstawiciele innych służb biorących udział w wydarzeniu.