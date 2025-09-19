Uroczyste ślubowanie 103 nowo przyjętych policjantów w garnizonie śląskim Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj Dziś na Placu Sławika i Antalla pod katowickim Spodkiem odbyło się ślubowanie nowych funkcjonariuszy śląskiej Policji. Rotę ślubowania przyjął od nich nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w obecności I Zastępcy Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Romana Kustera. Szeregi śląskiego garnizonu zasiliło 103 nowych policjantów, w tym 12 kobiet. To kolejna grupa, która zdecydowała się podjąć służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli województwa śląskiego. Po zakończeniu szkolenia rozpoczną oni pracę w jednostkach na terenie całego regionu.

Uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów odbyła się na Placu Sławika i Antalla, u stóp katowickiego Spodka – jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w kraju, symbolu Górnego Śląska. Miała wyjątkowo podniosły charakter również dlatego, że towarzyszyło jej uroczyste zakończenie Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, który przyciągnął wielu znamienitych gości.

W obecności rodzin, bliskich oraz zaproszonych gości 103 nowo przyjętych policjantów, w tym 12 policjantek wypowiedziało słowa roty ślubowania, zobowiązując się do wiernej i ofiarnej służby.



W uroczystości udział wzięli m.in. : w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA , Marek Wójcik - Wojewoda Śląski, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś - Dyrektor Urzędu, nadinsp. Roman Kuster - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, kierownictwo polskiej oraz śląskiej Policji, przedstawiciele władz samorządowych, a także reprezentanci związków zawodowych oraz uczniowie klas o profilu mundurowym.

Obecność rodzin i najbliższych nowo przyjętych policjantów nadała wydarzeniu wyjątkowo osobisty i wzruszający charakter.



W swoim przemówieniu Mariusz Cichomski - Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA powiedział: "(...) zdajemy sobie sprawę, że służba Ojczyźnie to niezwykły honor, ale także ogromne wyzwanie. Naszym obowiązkiem jest tworzenie godnych warunków pełnienia służby, jak również dbanie o społeczne zrozumienie dla działań policjantów w trudnych sytuacjach i warunkach interwencji. Za to, że podjęliście tę drogę służby Ojczyźnie, pragnę w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji serdecznie podziękować. Życzę, aby ta służba przynosiła Wam satysfakcję".

Marek Wójcik - Wojewoda Śląski pogratulował młodym adeptom, dziękując za wybór tej drogi zawodowej "Służba w Policji jest zaszczytnym, ale też bardzo odpowiedzialnym, trudnym i wymagającym zajęciem. Dlatego dziękuję za wybór drogi życiowej i zawodowej, której dokonaliście. Gratuluję przyjęcia do Policji – tym bardziej, że w tym roku liczba chętnych do wstąpienia w szeregi formacji w garnizonie śląskim była dwukrotnie większa niż w roku ubiegłym. To wszystko świadczy o tym, że dziś na tym placu stoją najlepsi z najlepszych. Życzę Państwu, aby Wasza służba była bezpieczna, aby przynosiła sukcesy zawodowe i satysfakcję z wykonywanych zadań. Cieszę się również, że w tej podniosłej chwili są z nami rodziny i bliscy ślubujących policjantów. Wspieracie ich w ważnym momencie, ale proszę – bądźcie z nimi także wtedy, gdy przyjdą chwile trudne, gdy będą potrzebowali wsparcia i wyrozumiałości".

Następnie głos zabrał nadinsp. Roman Kuster - I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który zwrócił się do Policjantów słowami: "Od dzisiaj kolor waszych serc z czerwieni zamienił się na niebieski. Będzie wam biło niebieskie serce (…) Nie mogliście lepiej trafić, wierzcie mi. Ta służba jest ofiarna i wymagająca, ale każdy z nas, który tutaj nosi niebieski mundur czerpie ogromną satysfakcję i dumę z tego, że jest funkcjonariuszem Policji.” Na zakończenie życzył młodym adeptom szczęścia policyjnego, aby nigdy im go nie zabrakło w codziennej służbie".

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli podziwiać pokaz policyjnej Motocyklowej Asysty Honorowej. Rangę uroczystości podkreśliły Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Orkiestra KWP w Katowicach, które nadały wydarzeniu wyjątkową, podniosłą oprawę.

Dzisiejsze ślubowanie odbyło się tuż po uroczystym zakończeniu Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Przez cały tydzień w Katowicach policjanci ruchu drogowego z całej Polski rywalizowali o tytuł najlepszego w kraju.

Nowi policjanci już wkrótce rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby. Po jego ukończeniu zasilą jednostki terenowe w całym województwie śląskim, wspierając działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.



Zanim jednak mogli stanąć dziś na placu w mundurach, musieli przejść wymagający proces rekrutacji, sprawdzający ich sprawność fizyczną, wiedzę, predyspozycje psychiczne oraz motywację do służby. Dzięki determinacji i zaangażowaniu dziś oficjalnie dołączyli do policyjnej rodziny.



Nowym koleżankom i kolegom życzymy wielu sukcesów, bezpiecznej służby oraz nieustającej satysfakcji z pełnienia tej wyjątkowej misji.



Jeśli Ty również chciałbyś wstąpić w szeregi Policji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony „Zostań policjantem”, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.