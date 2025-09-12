Zapraszamy na Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XXII Biegu Przełajowym im. Grzegorza Załogi w Hutkach-Kankach Data publikacji 12.09.2025 Powrót Drukuj 26 września 2025 r. odbędą się Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XXII Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi. Zawody zostały objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Trasa przebiegać będzie duktami leśnymi, zlokalizowanymi w pobliżu campingu im. sierż. Grzegorza Załogi w miejscowości Hutki-Kanki gmina Łazy, w powiecie zawierciańskim. Elektroniczne zgłoszenia do udziału w biegu przyjmujemy do 18 września. Serdecznie zapraszamy!

Zawody odbędą się 26 września 2025 roku na duktach leśnych w pobliżu campingu im. sierż. Grzegorza Załogi Hutki-Kanki w gminie Łazy w powiecie zawierciańskim.

Ideą wydarzenia jest podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej policjantów i pracowników Policji, propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska policyjnego i służb mundurowych. Ponadto zaplanowana została również rywalizacja młodzieży do lat 19 na dystansie 3700 metrów, spośród zaproszonych reprezentacji szkół średnich o profilach mundurowych. W zawodach uczestniczyć mogą także, w kategorii Open, osoby niezwiązane ze służbami mundurowymi.

W ramach jubileuszu 100 lecia kobiet w Policji została wprowadzona dodatkowa kategoria w biegu głównym dla kobiet powyżej 40 lat - Policja i służby mundurowe. Dodatkowo przewidziano również wyróżnienia dla najstarszego oraz najstarszej uczestniczki zawodów.

Swoich sił spróbować będzie można zarówno w biegu indywidualnym - kobiety i mężczyźni na dystansie 7,4 km – 2 pętle - jak i w kategorii Nordic Walking - na dystansie 3600 metrów – 1 pętla.

Każdy zawodnik uiszcza opłatę startową, która wynosi 60 zł i płatna jest podczas rejestracji. Młodzież szkół o profilu mundurowym zwolniona jest z opłaty startowej.

Elektroniczne zgłoszenia udziału w zawodach przyjmowane są w terminie do 18 września 2025 roku na stronie www.time-sport.pl/zapisy/ . Dodatkowo imienne zgłoszenia policjantów z garnizonu śląskiego należy przesłać do Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym, również do 18 września 2025 roku.

Mistrzostwa na stałe wpisały się w Centralny Kalendarz Imprez Sportowo-Rekreacyjnych Policji. Nadrzędnym celem zawodów jest uczczenie pamięci sierż. Grzegorza Załogi, policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, który w 2003 roku został śmiertelnie postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych. Grzegorz Załoga został pośmiertnie mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień sierżanta oraz odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ówczesny Komendant Główny Policji gen.insp. Leszek Szreder, uhonorował sierż. Grzegorza Załogę wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Pamięci Komendy Głównej Policji.