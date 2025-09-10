Podziękowania dla bieruńskiego dzielnicowego Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu wpłynęły podziękowania w związku ze wsparciem i pomocą, jaką otrzymał 80-letni rowerzysta. W ten sposób autorka podziękowań wyraziła wdzięczność dla dzielnicowego z bieruńskiej komendy. Słowa te, które dają jeszcze większą motywację do działania na rzecz obywateli, są najlepszą zapłatą za służbę.

W sierpniu w Lędzinach na ulicy Lędzińskiej doszło do zdarzenia z udziałem rowerzysty oraz samochodu osobowego. Dzielnicowy, który wykonywał czynności służbowe w swoim rejonie, był świadkiem zdarzenia drogowego. Zatrzymał się i udzielił pierwszej pomocy 80-letniemu rowerzyście, który doznał urazu ręki. Mężczyzna był głuchoniemy, więc kontakt był utrudniony. Mundurowy z uwagi na panujące wysokie temperatury powietrza dał wodę starszemu mężczyźnie oraz pomógł mu przejść do cienia.



Kilka dni później na ręce szefa bieruńskiej jednostki Policji wpłynęły podziękowania. Autorka pisma wyraziła słowa wdzięczności dla starszego aspiranta Daniela Laszczaka, który w trudnym i stresującym momencie wykazał się wyjątkową empatią, zrozumieniem oraz troską.



Słowa uznania mieszkańców, zadowolonych z wykonanej, policyjnej pracy, są ogromnie budujące i dla każdego policjanta niezwykle cenne.