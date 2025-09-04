Śląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego listami gończymi i ENA - Wiadomości - Policja Śląska

Śląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego listami gończymi i ENA

Data publikacji 04.09.2025
Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali Przemysława C., który od ponad trzech lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie pięciu listów gończych oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Przemysław C. był ścigany od kwietnia 2022 roku przez Komendę Powiatową Policji w Będzinie. W lutym 2023 roku sprawę przejęli funkcjonariusze z katowickiego Zespołu Poszukiwań Celowych.

Listy gończe wobec mężczyzny wydały m.in. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej oraz Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu. Europejski Nakaz Aresztowania został wydany 22 maja 2024 roku przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

42-latek był poszukiwany m.in. za znęcanie się, paserstwo, zniszczenie mienia oraz zniszczenia pomnika w Sosnowcu. Odpowie również za udział w rozboju w Sławkowie w 2022 roku, podczas którego wraz z innymi osobami dokonał napadu i ukradł samochód, automaty do gier oraz inne przedmioty.

Dzięki intensywnej pracy i ścisłej współpracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, 6 maja 2025 roku Przemysław C. został zatrzymany na terenie Niemiec na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Wczoraj zakończyła się procedura ekstradycyjna mężczyzny, który został już przekazany polskim organom wymiaru sprawiedliwości i najbliższe sześć lat spędzi w więzieniu.

