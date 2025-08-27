Policjanci z Dąbrowy Górniczej zatrzymali podejrzanego o zabójstwo seniorki Data publikacji 27.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Dąbrowy Górniczej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 87-letniej kobiety. Zwłoki seniorki znaleziono w jednym z mieszkań na terenie miasta. Podejrzany, będący dalszym członkiem rodziny ofiary, został ujęty dzień po zdarzeniu z przedmiotami pochodzącymi z mieszkania kobiety. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

21 sierpnia br. w godzinach popołudniowych oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej otrzymał zgłoszenie dotyczące odnalezienia zwłok 87-letniej kobiety w jednym z mieszkań na terenie miasta. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Policji, który potwierdził, że do śmierci kobiety mogły przyczynić się osoby trzecie. Do działań natychmiast przystąpił prokurator oraz funkcjonariusze z wydziału kryminalnego dąbrowskiej komendy.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci wytypowali osobę mogącą mieć związek ze zdarzeniem. Następnego dnia, 22 sierpnia, mundurowi zatrzymali wskazanego mężczyznę. W chwili zatrzymania posiadał on przy sobie przedmioty pochodzące z mieszkania ofiary.

Zebrane przez policjantów i prokuraturę dowody pozwoliły na przedstawienie 41-latkowi zarzutu zabójstwa, mimo że nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Jak ustalili śledczy, zatrzymany jest dalszym członkiem rodziny seniorki. Motyw działania sprawcy pozostaje na etapie weryfikacji. Obecnie trwa śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na obecnym etapie postępowania nie potwierdzono, aby to zdarzenie miało powiązanie z innymi popełnionymi przestępstwami na terenie Dąbrowy Górniczej.

Za zabójstwo w polskim prawie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.