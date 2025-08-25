Uroczystości z okazji 105. rocznicy utworzenia parytetowej Policji Górnego Śląska (Policji Plebiscytowa)
W Katowicach odbyła się uroczystość związana ze 105. rocznicą utworzenia parytetowej Policji Górnego Śląska (Policji Plebiscytowa). Przy Grobie Policjanta Polskiego oddano hołd poległym funkcjonariuszom, składając kwiaty i odmawiając modlitwę w ich intencji. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Mariusz Krzystyniak oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” Grzegorz Grześkowiak.
Dzisiaj przed Grobem Policjanta Polskiego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 105. rocznicę utworzenia Policji Parytetowej – Policji Górnego Śląska.
Obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 przy Grobie Policjanta Polskiego, gdzie obecny był szef śląskiej Policji oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”.
Po oficjalnym wprowadzeniu do uroczystości, którego dokonał lektor podkomisarz Patryk Polok z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, modlitwę w intencji zmarłych i poległych funkcjonariuszy odmówił kapelan śląskiej Policji, ks. Joachim Gondro.
Następnie delegacja w składzie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Mariusza Krzystyniaka oraz Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku” Grzegorza Grześkowiaka złożyła wieniec przed Grobem Policjanta Polskiego.
W tym czasie trębacz odegrał melodię „Śpij Kolego”, a uczestnicy oddali hołd poległym.
Wydarzenie stanowiło wyraz pamięci oraz szacunku wobec wszystkich funkcjonariuszy Policji, którzy na przestrzeni lat oddali życie w służbie Ojczyźnie i społeczeństwu.