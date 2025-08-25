Uroczystości z okazji 105. rocznicy utworzenia parytetowej Policji Górnego Śląska (Policji Plebiscytowa)

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zakończyli jedno z największych w Polsce śledztw dotyczących nielegalnego hazardu. Postępowanie prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Przed sądem stanie 12 liderów grupy, która przez lata czerpała ogromne zyski z organizowania gier hazardowych na automatach wbrew przepisom. Skala procederu oraz zabezpieczone dowody pokazują, że była to jedna z najbardziej rozbudowanych spraw tego typu w kraju.