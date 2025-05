Tymczasowy areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 29.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z częstochowskiej „trójki” zatrzymali 40-latka, który w mieszkaniu zaatakował swojego znajomego. W trakcie awantury ugodził go kilkakrotnie nożem, a następnie siekierą. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił pod opiekę lekarzy, a sprawca usłyszał prokuratorski zarzut usiłowania zabójstwa. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Teraz grozi mu nawet dożywotnie więzienie...

W poniedziałek po 21.00 mundurowi z komisariatu III w Częstochowie zostali wezwani na ulicę Czartoryskiego, gdzie według zgłoszenia świadków, w jednym z mieszkań wynajmowanych przez obywateli Filipin miało dojść do awantury pomiędzy mężczyznami. Na miejscu stróże prawa zastali ciężko rannego 40-letniego filipińczyka, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. W mieszkaniu stróże prawa zastali także jego dwóch współlokatorów tej samej narodowości w wieku 37 i 40 lat, którzy zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali kryminalni pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalili świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a policyjny technik zabezpieczył ślady. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 40-letniemu zatrzymanemu zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie więzienie. Młodszy ze współlokatorów, po wykonanych czynnościach został natomiast zwolniony.

Wczoraj sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował podejrzanego 40-latka na trzy miesiące. Teraz za kratami będzie czekał na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Ładowanie odtwarzacza...