Areszt dla zatrzymanych za oszustwo „na wypadek” Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Mysłowic zatrzymali 3 kobiety w wieku od 29 do 42 lat, które usiłowały oszukać mieszkankę miasta metodą „na wypadek”. Kobiety usłyszały w prokuraturze zarzuty usiłowania oszustwa. Dwie z nich decyzją sądu zostały aresztowane na okres trzech miesięcy. Grozi im do 8 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w środę (02.07) w dzielnicy Wesoła. Kryminalni z Mysłowic otrzymali informację od policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, że w jednym z mieszkań w tej dzielnicy może dojść do próby oszustwa metodą na tzw. „wypadek”.

Stróże prawa pilnie udali się pod wskazany adres, gdzie zastali 78-letnią seniorkę, która prowadziła telefoniczną rozmowę z osobami podającymi się za policjanta i jej syna. Oszuści poinformowali ją, że ktoś z jej rodziny miał spowodować wypadek i potrzebuje od niej gotówki na zapłatę kaucji. Po pieniądze miała stawić się adwokat syna. Seniorka miała przygotowane pieniądze w kwocie 14 tys. złotych, które gotowa była oddać, by ratować członka rodziny przed konsekwencjami rzekomego wypadku.

Policjanci wyjaśnili kobiecie, że osoby, z którymi rozmawia to oszuści i wspólnie z nią zaczekali na „adwokata”. W mieszkaniu pojawiła się 29-letnia kobieta, przedstawiła się jako adwokat syna 78-latki, który rzekomo wysłał ją po pieniądze na kaucje. Stróże prawa zatrzymali ją na gorącym uczynku, a część z nich rozpoczęła poszukiwania jej wspólników.

Przed domem kryminalni zauważyli samochód, w którym znajdowały się dwie kobiety 41 i 42-latka, które nie były w stanie wyjaśnić, co robią pod domem seniorki.



Wszystkie 3 kobiety - mieszkanki Zabrza zostały zatrzymane, a po nocy w policyjnej celi zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzut usiłowania oszustwa. Prokurator na wniosek Policji zawnioskował o areszt dla wszystkich zatrzymanych. Sąd przychylił się do dwóch z trzech wniosków, stosując areszt na okres 3 miesięcy wobec 29 oraz 41-latki. Grozi im do 8 lat więzienia.



Prosimy – jeśli mają Państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby – rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i NIGDY nie powinny przekazywać pieniędzy nieznajomym.



Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego?



Pamiętaj:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście - zadzwoń lub skontaktuj się bezpośrednio.

Nie działaj w pośpiechu i ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję — nr tel. 112.

