Województwo śląskie wspiera śląską Policję – 2 miliony zł na nowoczesny sprzęt i psy służbowe

Policjanci z kłobuckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę hondy, który przejeżdżał przez miejscowość Parzymiechy z prędkością 143 km/h! Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Dodatkowo, mundurowi ukarali go mandatem w kwocie 2500 złotych, a do jego konta dopisano 15 punktów karnych.