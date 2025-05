„ODPADY 2025” – wspólne ćwiczenia służb

Dla wielu policjantów służba to nie tylko zawód – to sposób na życie. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, Arkadiusz Bloch, od ponad 30 lat z oddaniem i poświęceniem pełni służbę w mundurze, strzegąc bezpieczeństwa mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Ale to nie jedyna jego misja – z równym zaangażowaniem od lat promuje wśród młodzieży sport, dyscyplinę i zdrowy styl życia. Owocem tej pasji jest nie tylko lokalna aktywizacja młodych ludzi, lecz także spektakularny sukces jego syna, Szymona Blocha – mistrza Polski w karate Kyokushin.