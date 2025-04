Kryminalni z Kłobucka rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Policjanci z kłobuckiej drogówki zatrzymali do kontroli mężczyznę, który prowadził pojazd ciężarowy z dwoma przyczepami. Jak się okazało, 36-latek nie posiadał uprawnień do kierowania takim zespołem pojazdów. Dodatkowo mundurowi ustalili, że ciężarówka nie została dopuszczona do ruchu, a tablice, w które była wyposażona, są przypisane do innego pojazdu.