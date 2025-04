Nietrzeźwi kierujący wciąż na drogach – apelujemy o rozsądek Data publikacji 09.04.2025 Powrót Drukuj Miniony weekend na drogach województwa śląskiego ponownie pokazał, że mimo licznych apeli i działań prewencyjnych wciąż nie brakuje kierowców, którzy decydują się prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu. Przez cały weekend śląscy policjanci przeprowadzili ponad 23 tysiące kontroli trzeźwości, podczas których u 20 kierujących stwierdzono stan po użyciu alkoholu, natomiast 50 osób było w stanie nietrzeźwości.

Podsumowując sytuację na śląskich drogach od początku roku, mundurowi ujawnili już 2543 przypadki kierowania pojazdami przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Dla porównania, w tym samym okresie w ubiegłym roku odnotowano 2432 takie przypadki.

Lekkomyślne zachowanie kierujących „na podwójnym gazie” od początku 2025 roku przyczyniło się do 213 kolizji i 10 wypadków drogowych, w których zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych.

Kolejnym przykładem skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania był kierujący, którego stróże prawa z Komisariatu Policji Autostradowej w Gliwicach zatrzymali do kontroli na autostradzie A1 w obrębie miasta Zabrze. Swoim zachowaniem na drodze stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 46-letni mieszkaniec powiatu myszkowskiego miał w organizmie prawie 1,2 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a o jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Przypominamy, że polskie prawo przewiduje surowe kary dla osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. W zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowca może odpowiadać za wykroczenie lub przestępstwo. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) mogą spodziewać się wysokiej grzywny, utraty prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat, kary pozbawienia wolności do 2 lat, a w przypadku recydywy nawet do 5 lat.

Co więcej, osoby powodujące wypadki w stanie nietrzeźwości narażają się na jeszcze surowsze konsekwencje, w tym wieloletnie więzienie.

Spożycie alkoholu negatywnie oddziałuje na zdolność prowadzenia pojazdów. Nawet niewielka ilość alkoholu powoduje spowolnienie czasu reakcji, obniżenie koncentracji, zaburzenia koordynacji ruchowej czy też błędną ocenę odległości i prędkości.

To wszystko sprawia, że nietrzeźwy kierowca jest ogromnym zagrożeniem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Poza odpowiedzialnością karną, osoby prowadzące pod wpływem alkoholu muszą liczyć się również z konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi. Spowodowanie wypadku może skutkować trwałym kalectwem lub śmiercią. Ponadto, utrata prawa jazdy, a także negatywne skutki społeczne, takie jak utrata pracy czy zaufania najbliższych, mogą na długo zaważyć na przyszłości kierowcy.

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i odpowiedzialność. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po spożyciu alkoholu – nawet najmniejsza ilość może mieć tragiczne skutki. Jeśli widzisz, że ktoś chce prowadzić pojazd po alkoholu, reaguj – zadzwoń na numer alarmowy 112. Powstrzymanie takiej osoby może uratować czyjeś życie.