Napad na zlecenie

Szereg zarzutów usłyszał 24-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla, który uciekał przed raciborską drogówką. Mężczyzna przekroczył prędkość, nie miał uprawień do kierowanie oraz kierował pojazdem nieodpuszczonym do ruchu. Dodatkowo mężczyzna posiadał przy sobie 1,5 kg narkotyków. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.