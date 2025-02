Próbowali oszukać 73-latka metodą „na policjanta” Data publikacji 21.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy metodą „na policjanta” , usiłowali wyłudzić pieniądze od 73-letniego tyszanina. Do zatrzymania sprawców doszło w wyniku działań prowadzonych przez tyskich policjantów zajmujących się przestępczością przeciwko mieniu, przy współpracy z Wydziałem Kryminalnym KWP w Katowicach. Prokurator zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

We wtorek (18 lutego) na numer stacjonarny 73-letniego mieszkańca Tychów zadzwoniła kobieta, podająca się za pracownika poczty, informując go, że w godzinach popołudniowych do domu seniora przyjdzie listonosz z dwoma przesyłkami. Około dwóch godzin później mężczyzna odebrał kolejny telefon. Zadzwoniła do niego kobieta, która tym razem podając się za policjantkę, poinformowała, że senior może paść ofiarą grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze. Kobieta zadawała wiele pytań dotyczących posiadanych przez mężczyznę oszczędności i przekazała mu, że jego środki są zagrożone. Stwierdziła również, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypłacenie posiadanych pieniędzy z banku. Czujny senior zorientował się, że trwająca rozmowa to próba oszustwa. O zdarzeniu poinformował mundurowych, a fałszywą policjantkę zapewnił, że wypłacił pieniądze w placówce bankowej.

Po godzinie 16:00 w miejscu zamieszkania seniora pojawił się młody mężczyzna. Miał on odebrać 40 000 złotych, aby zabezpieczyć pieniądze na czas rzekomej akcji policyjnej. W momencie przekazywania pieniędzy do akcji wkroczyli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu tyskiej komendy, którzy monitorowali całą sytuację. Po krótkim pościgu zatrzymali 19-letniego mieszkańca Katowic. W ręce mundurowych trafił również 21-letni mężczyzna – mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który czekał na niego w samochodzie. Młodzi sprawcy usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa. Wczoraj zostali doprowadzeni do prokuratury. Wobec mężczyzn został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Słowa uznania kierujemy do czujnego seniora, który dzięki swojej postawie nie tylko ochronił swoje oszczędności, ale przyczynił się do zatrzymania dwóch oszustów.

Jednocześnie przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie środków pieniężnych! Jeżeli ktoś dzwoni, podając się za funkcjonariusza i chce uzyskać pieniądze, natychmiast po zakończonej rozmowie skontaktujmy się z najbliższą jednostką Policji! Należy być ostrożnym w kontaktach z nieznajomymi i nie ulegać presji, ponieważ wszelkie telefoniczne prośby o pomoc grożą niejednokrotnie utratą oszczędności całego życia.

Film Nagranie - sprawcy oszustw metodą "na policjanta" Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie - sprawcy oszustw metodą "na policjanta" (format mp4 - rozmiar 31.7 MB)