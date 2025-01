Pierwsze tegoroczne ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 24.01.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj na Placu Chrobrego w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku i największe w kraju uroczyste ślubowanie 199 nowych policjantów, w tym 25 kobiet. Rotę ślubowania przyjął od nich nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz półroczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w różnych jednostkach naszego województwa.

Śląski garnizon Policji wzmocniło łącznie 199 nowych stróżów prawa, w tym 25 kobiet. Dzisiaj złożyli oni uroczyste ślubowanie. Uroczystość odbyła się nietypowo w śródmieściu Katowic na Placu Bolesława Chrobrego z udziałem kompanii honorowej i policyjnej orkiestry, która zadbała o oprawę muzyczną.

Rotę ślubowania od nowych policjantów przyjął nadinspektor Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

W uroczystości udział wzięli również: Marek Wójcik – Wojewoda Śląski, Maciej Stachura – Sekretarz Miasta Katowice, inspektor Zbigniew Chrzęstek - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, inspektor Marek Kasztelan - Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP i podinspektor Damian Pawłowski - Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach CBZC . W wydarzeniu uczestniczyła także kadra kierownicza śląskiej Policji, kapelani policyjni oraz przedstawiciele związków zawodowych. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów.

Podczas uroczystości jako pierwszy wystąpił Wojewoda Śląski, który życzył nowym policjantom bezpiecznej służby, wielu zawodowych sukcesów i tego, aby działania, które będą podejmowali w swojej służbie, zawsze dawały im satysfakcję. Marek Wójcik zwrócił się do rodzin ślubujących podkreślając, że mają powody do dumy ze swoich bliskich, którzy wstąpili w szeregi Policji i skierował do nich prośbę, aby zawsze stanowili dla nich wsparcie oraz kierowali się wyrozumiałością, bo służba dla kraju będzie też pełna wielu wyrzeczeń.

Następnie generał Krzystyniak w swoim poruszającym przemówieniu podkreślił, że wypowiadając słowa roty ślubowania, najmłodsi stażem policjanci zobowiązali się służyć Obywatelom i strzec ich bezpieczeństwa. Niejednokrotnie może to kolidować z życiem prywatnym, jednak dobro służby powinno być dla nich zawsze priorytetem. Komendant podkreślił, jak ważna i odpowiedzialna jest służba policjanta, który codziennie ryzykuje życie dla dobra innych.

Służba w Policji jest wymagającym, odpowiedzialnym i niełatwym zadaniem. Będziecie funkcjonariuszami 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Będziecie pełnić służbę wtedy, kiedy inni odpoczywają. Będziecie pełnić służbę bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Nie ważne będzie, czy będzie ciepło, czy mroźno, czy pada deszcz, śnieg, czy jest ładna, słoneczna pogada. Moi drodzy funkcjonariusze, będziecie w czasie służby docierać do różnych miejsc, w najdalsze zakątki miast i powiatów. Będziecie zaglądać i wchodzić w miejsca, gdzie inni nie zaglądają i nie wchodzą… W tych miejscach bardzo często spotkacie przerażone oczy ludzi, którzy potrzebują Waszej pomocy. Tej pomocy im udzielcie. Pamiętajcie, że ci ludzie z tymi przerażonymi oczami będą widzieli w Was przedstawicieli Państwa, przedstawicieli władzy, przedstawicieli Policji.

Będą Wam ufali i będą tej pomocy od Was oczekiwali. Nie zawiedźcie tych ludzi i nie zawiedźcie ich zaufania. Działajcie zawsze tak, jakbyście sami pragnęli, aby to Wam ktoś pomógł, gdy tej pomocy będziecie potrzebować. Działajcie zawsze profesjonalnie, zawsze zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej.

Na zakończenie Komendant życzył młodym adeptom zadowolenia i satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu awansów.



Niebawem wszyscy nowo przyjęci policjanci rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe w szkołach policyjnych.

Nowi policjanci już wkrótce rozpoczną intensywne, kilkumiesięczne szkolenia, by następnie w pełni zaangażować się w zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom województwa śląskiego. Wstępując w szeregi największej formacji mundurowej w kraju, młodzi funkcjonariusze zobowiązali się do służenia obywatelom z oddaniem i w poszanowaniu prawa. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych rozpoczną pełnienie służby w różnych jednostkach naszego garnizonu.

Uroczystość zakończyła się wspólną defiladą, a także gratulacjami od zgromadzonych gości. Z pewnością to symboliczne wydarzenie na długo pozostanie w pamięci zarówno ślubujących, jak i ich bliskich.



Dzisiejsze, wyjątkowe wydarzenie przygotował Wydział Gabinet Komendanta KWP w Katowicach. Oprawę uroczystości zapewnili policjanci z Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną policjanci Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

Żeby zostać mundurowym, wszyscy nowi policjanci przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem?