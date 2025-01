Śmierć policjanta z Żor podczas zdobywania szczytu Kilimandżaro Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj Dotarły do nas tragiczne wieści o śmierci naszego kolegi z żorskiej jednostki Policji - aspiranta sztabowego Mariusza Łojka. Mariusz zmarł podczas wyprawy górskiej na szczyt Kilimandżaro. Był wartościowym, pełnym pasji człowiekiem. Wspaniałym kolegą i zaangażowanym, wielokrotnie odznaczanym policjantem. Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, pełen chęci życia, którą zarażał wszystkich wokół. Informacja o jego śmierci przyszła niespodziewanie i z pewnością przedwcześnie...

Aspirant sztabowy Mariusz Łojek to policjant z zespołu ds. organizacji służby i zarządzania kryzysowego Komendy Miejskiej Policji w Żorach, wypełniający rotę ślubowania z wielkim zaangażowaniem.

W przeszłości pełnił funkcję dowódcy grupy szybkiego reagowania, często narażał swoje życie podczas zadań szczególnie niebezpiecznych. Brał udział w misji w Kosowie, a na co dzień, jako instruktor taktyk i technik policyjnych zajmował się wyszkoleniem, przygotowując policjantów do podejmowania zadań trudnych i niebezpiecznych, jednocześnie przekazując swoje doświadczenie młodszym kolegom.



Niestety dotarł do nas bardzo smutne wieści. Mariusz Łojek realizując swoje pozapolicyjne pasje, uczetniczył w wyprawie, by zdobyć tanzański szczyt góry Kilimandżaro. Z tego szczytu niestety już do nas nie wrócił...



Był bardzo uśmiechnięty i życzliwy, pełen chęci do życia, którą zarażał wszystkich wokół. Codziennie z wielkim poświęceniem wykonywał swoją pracę, zawsze gotowy pomóc każdemu w potrzebie.

W pełni oddawał się służbie w Policji przez ponad 25 lat. Kochał życie, a jego wielką pasją był sport, sztuki walki i podróże.



Policjant zmarł 6 stycznia 2025 roku podczas wspinaczki na Kilimandżaro, w trakcie wejścia na najwyższą górę Afryki, które miało być spełnieniem jego wielkiego marzenia i jednego z życiowych celów...