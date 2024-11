Będzińscy policjanci z kolejnymi sukcesami na arenach międzynarodowych Data publikacji 19.11.2024 Powrót Drukuj Będzińscy mundurowi ponownie pokazali się z bardzo dobrej strony na sportowej arenie międzynarodowej! W Hiszpanii i na Słowacji pokazali, że nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale również reprezentują Polskę w prestiżowych zawodach sportów siłowych. Złote medale, rekordy świata i drużynowe podium – to ich osiągnięcia, które warto wyróżnić.

W dniach 11–13 października 2024 roku w Madrycie odbyły się najbardziej prestiżowe zawody Arnold Classic Europe, rozgrywane na legendarnej arenie Las Rozas, znanej z walk matadorów z bykami. W rywalizacji wzięło udział 67 zawodników z 40 krajów, a tegoroczna edycja była szczególna, gdyż po raz pierwszy w historii dyscyplina strict curl pojawiła się na europejskim Arnold Classic.



Na tle światowej elity błyszczał młodszy aspirant Łukasz Warmuz, który od lat osiąga międzynarodowe sukcesy w tej dyscyplinie. Jego determinacja i wieloletnia praca zaowocowały kolejnymi medalami – tym razem sięgnął po 1. miejsce w kategorii do 110 kg Masters z wynikiem 81 kg oraz 3. miejsce w kategorii Open Masters. Co ważne, aspirant Warmuz nie tylko reprezentuje Polskę jako zawodnik, ale również jako ceniony trener, wspierający innych sportowców w osiąganiu ich celów. Jego doświadczenie i wiedza przyczyniły się do sukcesów zarówno indywidualnych, jak i drużynowych.



Mimo kontuzji, która uniemożliwiła próbę bicia rekordu świata wynoszącego 90 kg , będziński stróż prawa podjął próbę i zgłosił ciężar 91 kg , pokazując niesamowitą wolę walki, jednak brakło niewiele, aby go pobić. Jego start w Arnold Classic jest szczególnie istotny, gdyż do tej pory żadnemu Polakowi nie udało się wystąpić w strict curl na tej prestiżowej imprezie. Dzięki niemu polska flaga znalazła się wśród najlepszych na świecie. Nasz zawodnik nie tylko podkreślił swoją siłę i umiejętności, ale również zapisał się w historii polskiego sportu siłowego.



W tym samym czasie, na Słowacji w Trnavie odbywały się Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym i strict curl. W zawodach uczestniczyło aż 762 zawodników z 34 krajów, w tym 130 w konkurencji strict curl. Policjanci z Będzina ponownie stanęli na podium:

mł. asp. Dawid Warmuz zdobył 1. miejsce w kategorii do 100 kg Masters z wynikiem 77,5 kg , ustanawiając nowy rekord świata, poprawiając dotychczasowy wynik o 2,5 kg .

sierż. Damian Rzepiszczak wywalczył 2. miejsce w kategorii do 90 kg Seniorów z wynikiem 77,5 kg .

asp. Hubert Kopecki zajął 3. miejsce w kategorii do 125 kg Seniorów z wynikiem 70 kg .

Reprezentacja Polski, w której skład wchodzili będzińscy policjanci, uplasowała się na 3. miejscu w klasyfikacji drużynowej.



Będzińscy policjanci po raz kolejny udowodnili, że w służbie liczy się nie tylko zaangażowanie zawodowe, ale również siła fizyczna i determinacja. Dzięki ich sukcesom polska flaga powiewała na prestiżowych zawodach sportowych na świecie. Gratulujemy i życzymy kolejnych rekordów!

